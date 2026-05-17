Στον δήμαρχο Τεμπών η διοίκηση του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό για τα προβλήματα της περιοχής

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Εξωραϊστικού Συλλόγου Καστρί Λουτρό σε συνέχεια των προσπαθειών για την καλύτερη διαβίωση των κατοίκων και επισκεπτών, καθώς και την παρακολούθηση της πορείας του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδιασμού, επισκέφθηκε τον Δήμαρχο Τεμπών κ. Γ. Μανώλη και του εξέθεσε τα προβλήματα που αφορούν την καθημερινότητα και την λειτουργία του παραθεριστικού οικισμού

Τα θέματα που συζητήθηκαν, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο τύπου, είναι τα παρακάτω:

Τοπικό Πολεοδομικό Σχέδιο

Όπως μας ενημέρωσε ο Κος Δήμαρχος έχει ορισθεί ημερομηνία με τον αρμόδιο Υφυπουργό για να προλάβουμε την ένταξη της πρώτης φάσης της μελέτης για να προχωρήσουμε την πορεία της τελικής πρότασης των μελετητών για την ολοκλήρωση των Τοπικών Σχεδίων του Δήμου Τεμπών.

2. Καθαριότητα -Αποκομιδή κλαδιών και ογκωδών αντικειμένων

Μετά από διαλογική συζήτηση αποφασίσθηκε η περισυλλογή των ογκωδών αντικειμένων και κλαδιών να γίνεται σε τακτά διαστήματα. Όμως θα πρέπει οι κάτοικοι να τηλεφωνούν πρώτα στον Δήμο για να ενημερώνονται για την τοποθέτηση τους και την πιθανή ημερομηνία αποκομιδής.

3. Έλεγχος υδρορροών του κεντρικού δρόμου

Άμεσα θα ξεκινήσει ο έλεγχος των κεντρικών φρεατίων ύδρευσης, ώστε να καταγραφεί η κατάσταση των βανών του κεντρικού δρόμου.

4. Αποκατάσταση παραλιακής ζώνης

Σε λίγες ημέρες θα ολοκληρωθεί η αποκατάσταση της παραλιακής ζώνης μετά τις πρόσφατες καταστροφές από τις θεομηνίες., και θα τοποθετηθούν μικροί κάδοι για τα απορρίμματα.

5. Χαλικόστρωση δρόμων

Η χαλικόστρωση δρόμων θα ξεκινήσει το επόμενο διάστημα, αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος της σημερινής κατάστασης των καθέτων και παράλληλων δρόμων του Οικισμού.

6. Λακκούβες στο οδόστρωμα στην κεντρική οδό Μακεδονίας

Άμεσα θα γίνει η αποκατάσταση στις λακκούβες του κεντρικού δρόμου του Οικισμού.

7. Καθαρισμος πλατείας και παιδικής χαράς

Αποφασίσθηκε ο άμεσος καθαρισμός των πλατειών και της παιδικής χαράς , όπου θα στρωθεί γαιόπανο και συνθετικός τάπητας.

8. Ντουζιέρες στην παραλία

Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει ο έλεγχος στις υπάρχουσες ντουζιέρες της παραλίας και θα συνδεθούν όσες ντουζιέρες είναι εκτός λειτουργίας.

Ελπίζουμε ότι τα ανωτέρω αιτήματα θα υλοποιηθούν άμεσα για να προλάβουμε το καλοκαίρι που έρχεται, ώστε να έχουμε μια καλή εικόνα στον όμορφο παραλιακό Οικισμό μας.

Η πρόθεση του Δημάρχου αλλά και του αντιδημάρχου κ. Νικολάου, που ήταν παρών στην συζήτηση είναι να βελτιωθεί η καθημερινότητα και να προλάβουμε τις πολύ σημαντικές εξελίξεις του Τοπικού Σχεδίου μέχρι την καταλυτική ημερομηνία λήξης, στις 30 Ιουνίου 2026. ”