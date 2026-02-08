Στον δήμαρχο Τεμπών μαθητές του δημοτικού σχολείου Μακρυχωρίου

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γ. Μανώλης δέχθηκε στο γραφείο του την τις μαθήτριες και τους μαθητές Δ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου. Οι μαθήτριες και οι μαθητές κατέθεσαν γραπτώς αίτημά τους, στο οποίο αποτύπωσαν την πρότασή τους για το πώς θα ήθελαν να εξωραϊστεί ο προαύλιος χώρος του σχολείου τους.

Ακολούθησε εκτενής και ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα συζήτηση πάνω στο θέμα, κατά την οποία τα παιδιά εξέφρασαν τις ανάγκες και τις προσδοκίες τους, αποδεικνύοντας έμπρακτα ότι η συμμετοχή και ο διάλογος μπορούν να ξεκινούν από πολύ μικρή ηλικία.

Τους μαθητές συνόδευαν ο Διευθυντής του σχολείου κ. Ιωάννης Τσιάτσιος και ο δάσκαλος της τάξης κ. Γεώργιος Γουντσιώτης, τους οποίους ο Δήμαρχος ευχαρίστησε θερμά για την πρωτοβουλία και τη συνολική παιδαγωγική τους δουλειά.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Θέλω να ευχαριστήσω από καρδιάς τις μαθήτριες και τους μαθητές της Δ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Μακρυχωρίου για την όμορφη επίσκεψη και το ουσιαστικό τους αίτημα. Η φωνή των παιδιών έχει αξία και πρέπει να ακούγεται, γιατί μας δείχνει πώς οραματίζονται τον χώρο όπου μεγαλώνουν και μαθαίνουν. Ως Δημοτική Αρχή, ακούσαμε με προσοχή την πρότασή τους και δεσμευόμαστε να την εξετάσουμε με σοβαρότητα. Ευχαριστώ επίσης τον Διευθυντή κ. Ιωάννη Τσιάτσιο και τον δάσκαλο της τάξης κ. Γεώργιο Γουντσιώτη για τη συνεργασία και τη συνεχή τους προσπάθεια προς όφελος των παιδιών μας.»