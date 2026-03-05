Στον Δήμο Λαρισαίων επιστρέφουν 12 γήπεδα τένις – Υπεγράφη το πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής

Την επιστροφή 12 γηπέδων αντισφαίρισης (τένις), που βρίσκονται δίπλα από το AEL FC Arena, στον Δήμο Λαρισαίων σηματοδότησε η υπογραφή του σχετικού πρωτοκόλλου παράδοσης-παραλαβής, που πραγματοποιήθηκε χθες (4.03.2026), αργά το μεσημέρι, στο Δημαρχείο της Λάρισας.

Το πρωτόκολλο υπέγραψαν εκ μέρους της «Γήπεδο-Αθλητικές Εγκαταστάσεις» ΑΕ ο κ.Δημήτρης Τσακμακίδης, εκ μέρους του Σωματείου «Αθλητική Ένωση Λάρισας», ο πρόεδρος κ.Λάμπρος Ιωακείμ, εκ μέρους της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, ο πρόεδρος του ΕΑΚ Λάρισας, κ.Χρήστος Μαϊμουλιώτης και εκ μέρους του Δήμου Λαρισαίων, ο Δήμαρχος, κ.Θανάσης Μαμάκος.

«Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί τη διεύρυνση των δυνατοτήτων της Δημοτικής μας Αρχής να ενισχύει τον αθλητισμό, που αποτελεί αγαθό και βασικό πυλώνα υγείας, πρόληψης και κοινωνικής συνοχής. Θέλω να ευχαριστήσω θερμά τον κ.Κωνσταντίνο Πηλαδάκη, για τη συμβολή του.

Η θετική αυτή εξέλιξη εντάσσεται στο σύνολο της στρατηγικής μας για την αξιοποίηση δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων, με στόχο τη δημιουργία δυναμικών “πυρήνων” αθλητικών δραστηριοτήτων, που προσφέρουν στη Λάρισα μεγαλύτερο πλεονέκτημα για τη διοργάνωση εκδηλώσεων υψηλού επιπέδου, διεθνούς εμβέλειας, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο τον αθλητικό τουρισμό στην πόλη μας», τόνισε ο Δήμαρχος Λαρισαίων.

Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για δημοτική έκταση περίπου 15.000 μ2, όπου έχουν διαμορφωθεί αθλητικές εγκαταστάσεις αντισφαίρισης, με 12 γήπεδα, κατά μήκος της περιφερειακής οδού Αθηνών-Τρικάλων, των οποίων ο Δήμος Λαρισαίων έχει, πλέον, το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης, καθώς και την ευθύνη διοίκησης, συντήρησης και λειτουργίας.