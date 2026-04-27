Στον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Λάρισας ο Αντιδήμαρχος Αστικής Ανθεκτικότητας

Ο συντονισμός δράσεων και ενεργειών, για την αποτελεσματικότερη υποστήριξη του έργου του Πυροσβεστικού Σώματος βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντησης του Αντιδημάρχου Αστικής Ανθεκτικότητας και Κλιματικής Αλλαγής, κ. Βασίλη Μητροδήμου με τον Διοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Νομού Λάρισας, κ. Γεώργιο Βαρδάτσικο.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, με αφορμή και την έναρξη της φετινής αντιπυρικής περιόδου, ενώ εντάσσεται στο πλαίσιο της διαρκούς συνεργασίας του Αυτοτελούς Τμήματος Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Λαρισαίων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης υπογραμμίστηκε ότι βασική προϋπόθεση για την επιτυχία του επιχειρησιακού σχεδιασμού αποτελεί η συνέργεια και η συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων σε τοπικό επίπεδο, αλλά και η διαλειτουργικότητα σε κάθε φάση του Συστήματος Κινητοποίησης Πολιτικής Προστασίας (Συνήθης Ετοιμότητα, Αυξημένη Ετοιμότητα, Άμεση Κινητοποίηση-Επέμβαση, Αποκατάσταση).

Κοινός στόχος παραμένει η θωράκιση της περιοχής, η αποτελεσματική αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και η άμεση διαχείριση των συνεπειών από ενδεχόμενες αστικές, δασικές πυρκαγιές ή πυρκαγιές σε αγροτικές εκτάσεις, με γνώμονα την προστασία των πολιτών και του φυσικού περιβάλλοντος.