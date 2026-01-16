Στον εισαγγελέα το μπλόκο της Νίκαιας για τις φθορές στα τρακτέρ

Στον εισαγγελέα μεταβαίνουν σήμερα μέλη της Συντονιστικής Επιτροπής του μπλόκου της Νίκαιας, με αίτημα να διερευνηθεί άμεσα ποιοι βανδάλισαν τα τρακτέρ των δύο αγροτών από το μπλόκο του Πλατυκάμπου.

Συγκεκριμένα, μετά από απόφαση της γενικής συνέλευσης του μπλόκου, οι αγρότες θα προσέλθουν στις 10 το πρωί στον εισαγγελέα αιτούμενοι να ανοίξουν οι κάμερες για να φανεί ποιοι βανδάλισαν τα τρακτέρ.

Ήδη το μπλόκο της Νίκαιας καταδίκασε τους βανδαλισμούς, κάνοντας λόγο για “εσκεμμένη ενέργεια με στόχο τη διάλυση του μπλόκου” η οποία ωστόσο θα πέσει στο κενό.

Παράλληλα επισημαίνει ότι οι ζημιές αποκαταστάθηκαν με έξοδα του μπλόκου ενώ αναφέρει ότι ζήτησαν υλικό από κάμερες της εταιρείας “Αιγαίο” για να διαπιστώσουν την “ταυτότητα” των δραστών.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr