Στον Εσπερινό στην Παναγία Κριτσιλάρ ο Θανάσης Νασιακόπουλος

Με θρησκευτική κατάνυξη και μεγαλοπρέπεια τιμάται και φέτος η εορτή της Ζωοδόχος Πηγής που είναι αφιερωμένη στην Υπεραγία Θεοτόκο, στους φερώνυμους Ιερούς Ναούς του Δήμου Κιλελέρ.

Οι θρησκευτικές εκδηλώσεις ξεκίνησαν την παραμονή της εορτής με τον Αναστάσιμο Πανηγυρικό Εσπερινό κατά τη διάρκεια του οποίου τελέστηκε αρτοκλασία και εκφωνήθηκε Θείο Κήρυγμα. Ακολούθησε η λαμπρή Ιερή Λιτανεία της εικόνας της Υπεραγίας Θεοτόκου.

Τον Εσπερινό στην Παναγία Κριτσιλάρ στα Μύρα παρακολούθησαν ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θ. Νασιακόπουλος, οι Αντιδήμαρχοι Σ. Λαδοπούλου – Χατζητζομπάνη, Απ. Μαξιμιάδης, Σ. Νταφόπουλος, Ε. Παπαγιαννούλης και Χ. Τσιχίτας, ο Δημοτικός Σύμβουλος Σ. Καλέτσιος και πολλοί πιστοί.