Στον Θ. Νασιακόπουλο τα μέλη του Συλλόγου Γυναικών Μαυροβουνίου

Ο Σύλλογος Γυναικών Μαυροβουνίου πραγματοποίησε εθιμοτυπική επίσκεψη την στο Δήμαρχο του Δήμου Κιλελέρ Θανάση Νασιακόπουλο.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν μέλη του Δ.Σ του Συλλόγου, οι Αντιδήμαρχοι Σέβη Λαδοπούλου-Χατζητζομπάνη και Σωτήρης Νταφόπουλος, ο Πρόεδρος της ΔΚ Μαυροβουνίου Δημήτρης Παπακυρίτσης και οι ειδικοί συνεργάτες του Δημάρχου Κωνσταντίνα Ακριβούλη και Στέλιος Καραφέριας.

Η συζήτηση με τον Δήμαρχο που ακολούθησε, πραγματοποιήθηκε σε εξαιρετικό κλίμα περιστράφηκε γύρω από την την πορεία του Συλλόγου, τους σκοπούς αλλά και τις δράσεις που πρόκειται να πραγματοποιήσει.

Μετά το πέρας της επίσκεψης η Πρόεδρος του Συλλόγου Σοφία Μπάγκα πρόσφερε στους παρευρισκόμενους παραδοσιακά προϊόντα της περιοχής του Μαυροβουνίου