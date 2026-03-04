Στον Κατσαφάδο ο Μανώλης για τις ζημιές σε υποδομές του Δήμου Τεμπών

Με τον Υφυπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Κώστα Κατσαφάδο, συναντήθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών, Γιώργος Μανώλης, με αντικείμενο τα σοβαρά ζητήματα αποκατάστασης των ζημιών που προκάλεσαν τα πρόσφατα έντονα καιρικά φαινόμενα στις παραλιακές περιοχές, αλλά και στο σύνολο της επικράτειας του Δήμου Τεμπών.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, ο Δήμαρχος παρουσίασε αναλυτικά την έκταση των καταστροφών σε υποδομές, στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, σε κοινόχρηστους χώρους και σε παραλιακές υποδομές, επισημαίνοντας την ανάγκη για άμεση οικονομική ενίσχυση, προκειμένου να προχωρήσει η αποκατάσταση των ζημιών.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε:

Στην αποκατάσταση των ζημιών στο οδικό και αγροτικό δίκτυο, καθώς και στο παραλιακό μέτωπο.

Στην ενίσχυση των αντιπλημμυρικών και προληπτικών έργων.

Στην ταχύτερη ενεργοποίηση χρηματοδοτικών εργαλείων για τους ΟΤΑ.

Ο Υφυπουργός αναγνώρισε το μέγεθος των προβλημάτων και διαβεβαίωσε ότι το Υπουργείο θα εξετάσει άμεσα τα αιτήματα του Δήμου, στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής και των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε σε θετικό κλίμα, θέτοντας τις βάσεις για συγκεκριμένες δράσεις που θα προωθηθούν το επόμενο διάστημα.

Σε δήλωσή του, ο κ. Κατσαφάδος τόνισε:

«Η Πολιτεία βρίσκεται στο πλευρό των πολιτών και των τοπικών κοινωνιών που δοκιμάζονται από ακραία καιρικά φαινόμενα. Σε συνεργασία με τον Δήμο Τεμπών προχωρούμε στην άμεση καταγραφή και ιεράρχηση των ζημιών, ώστε να επιταχυνθούν οι διαδικασίες αποκατάστασης. Προτεραιότητά μας είναι η ενίσχυση της ανθεκτικότητας των υποδομών και η πρόληψη απέναντι σε μελλοντικούς κινδύνους.»

Μετά το πέρας της συνάντησης, ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Η αποκατάσταση των ζημιών αποτελεί απόλυτη προτεραιότητα. Συνεχίζουμε συντονισμένα τις παρεμβάσεις μας και διεκδικούμε τους απαραίτητους πόρους, ώστε το συντομότερο δυνατόν να υλοποιηθούν τα αναγκαία έργα. Ο Δήμος Τεμπών παραμένει σε διαρκή συνεργασία με τα αρμόδια Υπουργεία και τις κρατικές υπηρεσίες, με στόχο την άμεση αντιμετώπιση των συνεπειών των ακραίων καιρικών φαινομένων και τη θωράκιση της περιοχής έναντι μελλοντικών κινδύνων.»