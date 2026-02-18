Στον Κουρέτα θεσσαλοί εργολάβοι για οφειλόμενα από Daniel και Elias

Για την αποπληρωμή των εργολαβιών αποκατάστασης των ζημιών που προκλήθηκαν από τα πλημμυρικά φαινόμενα Daniel και Elias, κυρίως κατά τους μήνες Σεπτέμβριος- Οκτώβριος -Νοέμβριος και Δεκέμβριος του 2023 συζήτησε κλιμάκιο των εργοληπτικών επιχειρήσεων της Μαγνησίας και Λάρισας, παρουσία του προέδρου του ΠΕΤΜΡΔΕ κ. Αλέξανδρου Καμπύλη, με τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Δημήτρη Κουρέτα.

Όπως τονίστηκε από το κλιμάκιο των εργοληπτών «το ωφελούμενο ποσό ανέρχεται στο 21.000.000 ευρώ και δημιουργεί ιδιαίτερα σοβαρά προβλήματα στην κάλυψη των υποχρεώσεων των επιχειρήσεων, ενώ σε πολλές περιπτώσεις οδηγεί ακόμη και σε αδυναμία λειτουργίας τους».

Ο Περιφερειάρχης κ. Κουρέτας ενημέρωσε ότι «από τον Ιούνιο του 2025 έχουν ζητηθεί από τα αρμόδια Υπουργεία τα απαιτούμενα κονδύλια, για την εξόφληση των εργοληπτικών επιχειρήσεων, χωρίς ωστόσο να έχει υπάρξει καμία ανταπόκριση έως σήμερα».

Ζητήθηκε από τον Περιφερειάρχη να αιτηθεί συνάντηση με το Γραφείο του Πρωθυπουργού, με σκοπό την επίλυση αυτού του ιδιαιτέρου σημαντικού ζητήματος.