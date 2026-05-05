Στον Λιβάνιο ο Νασιακόπουλος για θέματα του Δήμου Κιλελέρ

Με τον Υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο συναντήθηκε στο Υπουργείο ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης ο Δήμαρχος ενημέρωσε τον Υπουργό για την εξέλιξη των έργων στο Δήμο.

Αρχικά τον ενημέρωσε για το έργο της Αγροτικής οδοποιίας, συνολικού προϋπολογισμού 10 εκ. Ευρώ χρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα «Αντώνης Τρίτσης», το οποίο έχει σταματήσει εδώ και ένα χρόνο λόγω διάλυσης της σύμβασης από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εκτέλεσή του. Η νέα σύμβαση ολοκλήρωσης του έργου βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου του σχεδίου σύμβασης από το Ελεγκτικό Συνέδριο και προβλέπεται σε εύλογο χρονικό διάστημα η επανέναρξη των εργασιών.

Σε ανάλογη φάση βρίσκεται το έργο βελτίωσης εσωτερικών οδών και πεζοδρομίων προϋπολογισμού 2.1 εκ. Ευρώ το οποίο ήταν ενταγμένο στο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (ΠΔΕ). Και το έργο αυτό αναμένεται να ξεκινήσει με νέο ανάδοχο αφού πρώτα ολοκληρωθεί ο έλεγχος του σχεδίου σύμβασης.

Ο Δήμαρχος ενημέρωσε το Υπουργό για την ολοκλήρωση των μελετών που αφορούν στα έργα για τα δημοτικά σχολεία Γαλήνης και Πλατυκάμπου, τον Παιδικό Σταθμό Πλατυκάμπουκαθώς και το άλσος της Χάλκης. Ο Παιδικός Σταθμόςσχεδιάζεται να κατασκευαστεί σε οικόπεδο δίπλα στο αγροτικό ιατρείο και έως το τέλος του 2026 πρόκειται να δημοπρατηθεί, με χρηματοδότηση από ιδίους πόρους. Σχετικά με το άλσος Χάλκης ο Θανάσης Νασιακόπουλος εξέφρασε την πεποίθηση ότι στα τέλη του έτους ή στις αρχές του επομένου θα έχει ολοκληρωθεί η μελέτη προκειμένου να γίνει η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων.

Ο Θεόδωρος Λιβάνιος ευχαρίστησε τον Δήμαρχο για την ενημέρωση και τόνισε ότι το Υπουργείο θα σταθεί αρωγός για την ολοκλήρωση των έργων. Αποδέχτηκε δε την πρόσκληση του Δημάρχου να επισκεφθεί τον Δήμο Κιλελέρ για να διαπιστώσει την πρόοδο των εργασιών.

Μετά το πέρας της συνάντησης ο Δήμαρχος τόνισε: «Με τον Υπουργό Εσωτερικών συζητήσαμε την πορεία των έργων στον Δήμο Κιλελέρ. Θέλω να εκφράσω την ικανοποίησή μου για τη θετική εξέλιξη σχετικά με τη διαδικασία πραγματοποίησης σημαντικών έργων και παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών μας.Η συνεργασία μας με το Υπουργείο Εσωτερικών παραμένει στενή και ουσιαστική, με κοινό στόχο την επιτάχυνση και την ολοκλήρωση έργων υποδομής τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη της περιοχής μας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε εκείνα που σχετίζονται με τη βελτίωση των δικτύων, την αναβάθμιση των δημόσιων χώρων και την ενίσχυση της τοπικής οικονομίας.Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε με συνέπεια και υπευθυνότητα, διεκδικώντας πόρους και αξιοποιώντας κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο, ώστε να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των δημοτών μας και να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο μέλλον για τον Δήμο Κιλελέρ.Παραμένουμε προσηλωμένοι στη διαφάνεια, τη συνεργασία και την αποτελεσματικότητα, ενημερώνοντας διαρκώς τους πολίτες για την πρόοδο των έργων και τις πρωτοβουλίες της Δημοτικής Αρχής».