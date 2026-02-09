Στον Μαμάκο η διοίκηση του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου

Συνάντηση πραγματοποιήθηκε μεταξύ του Δημάρχου Λαρισαίων και του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας την Παρασκευή 6 Φεβρουαρίου.

Στο σχετικό δελτίο Τύπου αναφέρονται τα εξής:

«Ο Δήμαρχος κ. Αθανάσιος Μαμάκος δέχθηκε στο γραφείο του τον Πρόεδρο του Συλλόγου κ. Λεωνίδα Π. Χατζηαγγελάκη, τον Αντιπρόεδρο κ. Γιάννη Σάπκα, την Γραμματέα κα Λούλη Μαργαρίτου, τα Μέλη κα Ρέτα Κουτσοκώστα και κ. Περικλή Καμάρη, όπου μέσα με πνεύμα κατανόησης και ουσιαστικής προσέγγισης συζητήθηκαν τα θέματα όπως εκτίθενται στο Δ. Τ.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου αιτήθηκε την παρέμβασή του κ. Δημάρχου προς την Διοίκηση του Αστικού ΚΤΕΛ Λάρισας, ώστε να επιλυθεί το χρόνιο πρόβλημα της έλλειψης αστικής συγκοινωνίας, η οποία να εξυπηρετεί εργαζόμενους και επισκέπτες του Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας. Τα μέλη του Συλλόγου Φίλων Διαχρονικού Μουσείου Λάρισας ζητούν το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας να ενταχθεί ως προορισμός στην αστική συγκοινωνία της πόλης και να υπάρχει προσβασιμότητα σε αυτό με λεωφορεία.

Ακόμη, γνωστοποιήθηκε στον κ. Δήμαρχο ότι ο Σύλλογος προγραμματίζει την έκδοση φυλλαδίου για το Διαχρονικό Μουσείο Λάρισας, προς ενημέρωση και προσέλκυση επισκεπτών σε αυτό. Το έντυπο υπολογίζεται να διανεμηθεί σε σχολεία, ξενοδοχεία ,καταστήματα, στα ΚΤΕΛ επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή διάδοσή του και στοχεύοντας την αύξηση της επισκεψιμότητας.

Ζητήθηκε η ενίσχυση του Συλλόγου για την κάλυψη της δαπάνης. Επίσης, το Διοικητικό Συμβούλιο ενημέρωσε τον κ. Μαμάκο για τη διοργάνωση Έκθεσης Φωτογραφίας Αρχαιολογικού περιεχομένου από Μέλη και Φίλους του Συλλόγου. Συζητήθηκε η αρωγή και η σύμπραξη με τη Δημοτική Αρχή και ανάρτησή της στην Αίθουσα Τέχνης «Τάκης Τλούπας» του Χατζηγιάννειου Πολιτιστικού Κέντρου.