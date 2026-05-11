Στον Μανώλη η νέα διοίκηση του Συλλόγου Κυνηγών Συκουρίου

Στο γραφείο του στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου υποδέχθηκε ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Κυνηγών Συκουρίου, στο πλαίσιο εθιμοτυπικής επίσκεψης γνωριμίας και συνεργασίας.

Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Στέργιο Κοκκινοθανόπουλο και τον Αντιπρόεδρο κ. Γιώργο Καραδήμο, οι οποίοι ενημέρωσαν τον Δήμαρχο για ζητήματα που αφορούν τη λειτουργία του Συλλόγου, τις δράσεις του, αλλά και θέματα που απασχολούν τους κυνηγούς της περιοχής.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης πραγματοποιήθηκε εποικοδομητική συζήτηση γύρω από ζητήματα περιβαλλοντικής προστασίας, διαχείρισης και ανάδειξης του φυσικού πλούτου της περιοχής, καθώς και θέματα που σχετίζονται με την αγροτική και δασική οδοποιία, την ασφάλεια στην ύπαιθρο και τη συνεργασία του Συλλόγου με τον Δήμο σε δράσεις κοινού ενδιαφέροντος.

Ο Δήμαρχος συνεχάρη το νέο Διοικητικό Συμβούλιο για την ανάληψη των καθηκόντων του και ευχήθηκε καλή και δημιουργική θητεία, επισημαίνοντας τη σημασία της συνεργασίας μεταξύ Δήμου και συλλογικών φορέων.

Σε δήλωσή του ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης ανέφερε:

«Ο Σύλλογος Κυνηγών Συκουρίου αποτελεί έναν ενεργό φορέα της τοπικής κοινωνίας με σημαντική παρουσία και δράση. Η συνεργασία με τον Δήμο είναι απαραίτητη για την προώθηση θεμάτων που αφορούν το φυσικό περιβάλλον, την προστασία της υπαίθρου και την εξυπηρέτηση των πολιτών. Ως Δημοτική Αρχή παραμένουμε ανοιχτοί στον διάλογο και στη συνεργασία με όλους τους συλλόγους και φορείς του τόπου μας».

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, με κοινή διάθεση για συνέχιση της συνεργασίας προς όφελος της τοπικής κοινωνίας και της ευρύτερης περιοχής.