Στον νέο “Θεσσαλάρχη” της ΕΛ.ΑΣ. η Τ.Δ. Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών

Αντιπροσωπεία του Δ.Σ. της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών, επισκέφθηκε την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2026, τον νέο Γενικό Περιφερειακό Αστυνομικό Διευθυντή Θεσσαλίας, Ταξίαρχο κ. Γεώργιο Ντιζέ, ο οποίος είναι από τα παλαιότερα μέλη της ένωσης.

Η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ θερμό και φιλικό κλίμα, όπου έγινε ενημέρωση του κ. Γενικού για τα ιδανικά και τις αρχές που πρεσβεύει η Διεθνής Ένωση, αλλά και για τις δράσεις της Τοπικής Διοίκησης Λάρισας.

”Ο κ. Γενικός μας παρότρυνε να συνεχίσουμε τις δράσεις επ’ ωφελεία όλων των αστυνομικών και του κοινωνικού συνόλου γενικότερα, δηλώνοντας υποστηρικτής και αρωγός κατά το μέτρο του δυνατού, των προσπαθειών μας, όχι μόνο σε τοπικό επίπεδο, αλλά και σε επίπεδο Θεσσαλίας στο οποίο προΐσταται, ενώ μετά το πέρας της επίσκεψης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών”, καταλήγει σε ανακοίνωση της η Τοπική Διοίκηση Λάρισας της Διεθνούς Ένωσης Αστυνομικών.