Στον Περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα ο νέος ιδιοκτήτης της ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός

Εθιμοτυπική επίσκεψη στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημήτρη Κουρέτα πραγματοποίησε το απόγευμα της Πέμπτης ο νέος ιδιοκτήτης της ΠΑΕ ΑΕΛ Ζήσης Στυλιανός.

Η συνάντηση έγινε μέσα σε ιδιαίτερα θερμό κλίμα με τον Δημήτρη Κουρέτα να εύχεται καλή επιτυχία στον νέο πρόεδρο της ΑΕΛ, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι «οι επόμενες μέρες για την ομάδα θα είναι καλύτερες. Εμείς είμαστε εδώ, ότι χρειαστεί η ομάδα να βοηθήσουμε στο πλαίσιο του εφικτού»

Ο Ζήσης Στυλιανός ευχαρίστησε τον Περιφερειάρχη για την υποδοχή και δήλωσε: Θεώρησα σωστό την πρώτη μέρα της παρουσίας μου στη Λάρισα να συναντηθώ με τον πρώτο «άρχοντα» της Θεσσαλίας. Χάρηκα που τον γνώρισα. Είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε έναν ειλικρινή διάλογο στο μέλλον και μία πολύ καλή συνεργασία».