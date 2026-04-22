Στους Δελφούς ο Θανάσης Μαμάκος, ομιλητής στο Οικονομικό Φόρουμ

Στους Δελφούς μεταβαίνει ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ. Θανάσης Μαμάκος, ο οποίος συμμετέχει στο Delphi Economic Forum XI (Οικονομικό Φόρουμ Δελφών), που διεξάγεται ως τις 25 Απριλίου, σε μια από τις πιο ιστορικές τοποθεσίες της Ελλάδας.

Πρόκειται για ένα από τα κορυφαία διεθνή συνέδρια πολιτικού και επιχειρηματικού διαλόγου, που εστιάζει στην οικονομία, τη γεωπολιτική, σε τοπικό, πανελλαδικό αλλά και διεθνές επίπεδο.

Ο κ. Μαμάκος συμμετέχει, αύριο, Πέμπτη 23 Απριλίου, ως ομιλητής σε θεματικό πυλώνα για τον Πολιτισμό, στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με τίτλο “Destinations Greece: The next-day challenge for destinations through DMMOs” (ώρα έναρξης 18.30, V Hotel), στο πλαίσιο της οποίας, μαζί με εκλεκτούς συνομιλητές, θα αναλυθούν, μεταξύ άλλων, τα ζητήματα διαχείρισης προορισμών και οι προκλήσεις της επόμενης μέρας.

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων αναμένεται να αναφερθεί στη δυναμική συμμετοχή της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον σχεδιασμό για την καλύτερη κατανομή και ενίσχυση ροών επισκεπτών σε νέους προορισμούς, στον αποφασιστικό ρόλο των Διαχειριστών Προορισμού (DMMOs), καθώς και στις εξαιρετικές προοπτικές της Λάρισας, τις επενδύσεις και τις συνέργειες για τη δημιουργία ταξιδιωτικών εμπειριών στην πρωτεύουσα της Θεσσαλίας.

Υπενθυμίζεται ότι ο Δήμος Λαρισαίων, σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού, προωθεί τη λειτουργία του Αναπτυξιακού Οργανισμού «ΟΛΟΝ» ως πιστοποιημένου DMMO.