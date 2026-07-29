Στους δρόμους οι αγρότες του Τυρνάβου μετά το καταστροφικό χαλάζι – «Πνίγονται» από την απόγνωση

Στην κεντρική πλατεία του Τυρνάβου βγήκαν το βράδυ της Τετάρτης οι αγρότες της περιοχής, παρατάσσοντας τα τρακτέρ τους σε μια δυναμική κινητοποίηση που μετέφερε ένα ξεκάθαρο μήνυμα αποφασιστικότητας αλλά και απόγνωσης.

Τα διαδοχικά πλήγματα από τον περονόσπορο, την καρπόπτωση και το διαρκώς αυξανόμενο κόστος παραγωγής, σε συνδυασμό με τη σφοδρή χαλαζόπτωση της 24ης Ιουλίου, έχουν φέρει τους παραγωγούς σε οριακό σημείο.

Σε πολλές καλλιέργειες η καταστροφή είναι ολοκληρωτική, λίγες μόλις ημέρες πριν από τη συγκομιδή, αφήνοντας εκατοντάδες οικογένειες αντιμέτωπες με την αβεβαιότητα, παρά τα ήδη καταβληθέντα έξοδα μιας ολόκληρης χρονιάς.

Οι αγρότες χαρακτηρίζουν ανεπαρκείς τις κυβερνητικές εξαγγελίες, τονίζοντας ότι η αναφορά σε αποζημίωση έως το 100% της ασφαλιζόμενης αξίας απέχει από την κάλυψη της πραγματικής ζημιάς, καθώς παραμένουν οι περιορισμοί, τα πλαφόν και οι απαξιωμένες τιμές του τιμοκαταλόγου του ΕΛΓΑ.

Στο πλαίσιο αυτό, ο αγροτικός κόσμος προτάσσει ένα συγκεκριμένο πλαίσιο διεκδικήσεων. Ζητούν πλήρη αποζημίωση στο 100% της πραγματικής ζημιάς στην παραγωγή και στο φυτικό κεφάλαιο χωρίς «κόφτες», άμεσες προκαταβολές για την κάλυψη των πρώτων αναγκών, καθώς και αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος για τους αμπελουργούς και τους καλλιεργητές πυρηνόκαρπων.

Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση αλλαγή του Κανονισμού του ΕΛΓΑ, την επικαιροποίηση των τιμών του με βάση τις εμπορικές αξίες, καθώς και ουσιαστικά μέτρα για τη μείωση του κόστους παραγωγής, όπως αφορολόγητο πετρέλαιο, φθηνό αγροτικό ρεύμα και ειδική ρύθμιση για τις οφειλές ηλεκτροδότησης ώστε να αποφευχθούν διακοπές στις αρδευτικές παροχές.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κλιμακωθούν, με τους παραγωγούς να καλούν τους φορείς και την τοπική κοινωνία του Τυρνάβου να σταθούν στο πλευρό τους για την επιβίωση του πρωτογενούς τομέα στην περιοχή.

tirnavospress.gr