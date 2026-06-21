Στους 33 βαθμούς η θερμοκρασία στη Λάρισα – Αγιόκαμπος, Βελίκα, Στόμιο και Νέοι Πόροι γεμίζουν από λουόμενους

Ιδανικές για καλοκαιρινές αποδράσεις είναι οι καιρικές συνθήκες σήμερα στη Λάρισα, με την ηλιοφάνεια και τις υψηλές θερμοκρασίες να οδηγούν χιλιάδες εκδρομείς προς τις κοντινές παραλίες.

Από τις πρωινές ώρες αναμένεται αυξημένη κίνηση στους δρόμους που οδηγούν προς τον Αγιόκαμπο, τη Βελίκα και το Στόμιο, καθώς πολλοί Λαρισαίοι επιλέγουν να περάσουν την ημέρα τους δίπλα στη θάλασσα, αναζητώντας δροσιά και στιγμές χαλάρωσης.

Παράλληλα, ιδιαίτερα δημοφιλείς αναμένεται να είναι και οι παραλίες της Πιερίας, με τους Νέους Πόρους να συγκεντρώνουν μεγάλο αριθμό επισκεπτών από τη Θεσσαλία αλλά και άλλες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Η εύκολη πρόσβαση και οι όμορφες ακτές καθιστούν την περιοχή έναν από τους κορυφαίους καλοκαιρινούς προορισμούς για μονοήμερες εξορμήσεις.

Οι επιχειρηματίες των παραλιακών περιοχών προσδοκούν μια ιδιαίτερα δυνατή ημέρα, καθώς η αυξημένη προσέλευση αναμένεται να δώσει σημαντική ώθηση στην τοπική αγορά, με καφέ, ταβέρνες και καταστήματα να υποδέχονται πλήθος επισκεπτών.

Όλα δείχνουν πως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα, το Στόμιο και οι Νέοι Πόροι θα αποτελέσουν σήμερα τα «σημεία αναφοράς» για όσους επιλέξουν μια σύντομη απόδραση στη θάλασσα, με τις παραλίες να γεμίζουν από νωρίς και το καλοκαιρινό σκηνικό να κυριαρχεί σε ολόκληρη την περιοχή.

Η θερμοκρασία σήμερα στη Λάρισα θα κινηθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα, με τον υδράργυρο να φτάνει το μεσημέρι τους 33 βαθμούς Κελσίου, ενώ τις πρωινές ώρες θα κυμανθεί κοντά στους 20-22 βαθμούς. Στις παραθαλάσσιες περιοχές του νομού Λάρισας, όπως ο Αγιόκαμπος, η Βελίκα και το Στόμιο, η θερμοκρασία θα είναι ελαφρώς χαμηλότερη.