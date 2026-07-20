«Στου Φεγγαριού τις Μουσικές»: Συναυλία το ερχόμενο Σάββατο στα Φάρσαλα

Μια μουσική συνάντηση με έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο χαρακτήρα θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο Σάββατο 25 Ιουλίου στην πλατεία Λαού των Φαρσάλων, στο πλαίσιο των καλοκαιρινών πολιτιστικών εκδηλώσεων του Δήμου Φαρσάλων. Στις 22:15, η Κατερίνα Τασιοπούλου και τρεις έμπειροι μουσικοί από τη Λάρισα θα παρουσιάσουν τη συναυλία με τίτλο «Στου Φεγγαριού τις Μουσικές».

Το σχήμα επανενώνεται έπειτα από χρόνια, φέρνοντας ξανά στην ίδια σκηνή καλλιτέχνες με μακρά παρουσία στις μουσικές σκηνές της Θεσσαλίας. Μαζί με την Κατερίνα Τασιοπούλου στο τραγούδι θα βρίσκονται ο Δημήτρης Ψάρρας στην κιθάρα και τη φωνή, ο Σάκης Πνευματικός στο μπουζούκι και ο Φίλιππος Σιάφας στα πλήκτρα.

Η Κατερίνα Τασιοπούλου γεννήθηκε και μεγάλωσε στη Λάρισα, ενώ κατάγεται από τα Φάρσαλα. Η σχέση της με τις τέχνες ξεκίνησε από μικρή ηλικία μέσα από τον χορό, τη μουσική και τη συμμετοχή της σε χορωδιακά σύνολα. Από το 2008 δραστηριοποιείται επαγγελματικά ως ερμηνεύτρια έντεχνου, λαϊκού και ρεμπέτικου ρεπερτορίου, με εμφανίσεις σε μουσικές σκηνές και χώρους διασκέδασης σε ολόκληρη τη Θεσσαλία.

Παράλληλα, συνεχίζει τις μουσικές της σπουδές στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας, με αντικείμενο την κλασική μονωδία και την αρμονία. Το 2024 εμφανίστηκε ως mezzo soprano σολίστ με τη Συμφωνική Ορχήστρα Νέων του Δημοτικού Ωδείου Λάρισας, ενώ έχει συμμετάσχει σε χορωδίες, μουσικές παραγωγές και θεατρικές παραστάσεις.

Στη δισκογραφία έκανε το πρώτο της βήμα το 2020, συμμετέχοντας σε ντουέτο με τον Μιχάλη Ζουριδάκη στο τραγούδι «Τι θέλεις από μένα». Το 2024 κυκλοφόρησε το τραγούδι «Το μόνο που ήθελα», σε δικούς της στίχους και μουσική του Αχιλλέα Μοχλούλη.

Ο Δημήτρης Ψάρρας έχει πολυετή επαγγελματική παρουσία ως μουσικός και ερμηνευτής, παίζοντας κιθάρα και μπουζούκι σε γνωστούς χώρους της Λάρισας και της Θεσσαλίας. Ο Σάκης Πνευματικός έχει επίσης μακρά διαδρομή στο έντεχνο και λαϊκό τραγούδι, ενώ έχει διδάξει μπουζούκι στο Σύγχρονο Ωδείο Λάρισας και ασχολείται με την κατασκευή του οργάνου. Ο Φίλιππος Σιάφας, με καταγωγή από το Ομόλιο, έχει συνεργαστεί ως επαγγελματίας μουσικός με γνωστές μουσικές σκηνές της Λάρισας.

Η συναυλία «Στου Φεγγαριού τις Μουσικές» θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 25 Ιουλίου, στις 22:15, στην πλατεία Λαού των Φαρσάλων.