Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας ο Θανάσης Νασιακόπουλος

Στο μπλόκο των αγροτών, στον κόμβο της Νίκαιας βρέθηκε ο Δήμαρχος Κιλελέρ Θανάσης Νασιακόπουλος, πλαισιωμένος από τον αντιδήμαρχο Τρ. Τσινούλη, και του δημοτικούς συμβούλους Γ. Κουκούτση, Ε. Παπαγιαννούλη και Αχ. Χατζούλη, σε μια συμβολική κίνηση στήριξης στις διεκδικήσεις του αγροτικού κόσμου αναγνωρίζοντας τη διαχρονική συμβολή του πρωτογενούς τομέα στην τοπική οικονομία και την κοινωνική συνοχή.

Υιοθετώντας το ψήφισμα του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Κιλελέρ ο Δήμαρχος μεταξύ άλλων δήλωσε: «Με λύπη και έκδηλη ανησυχία βιώνουμε τη συνεχή επιδείνωση του εισοδήματος των αγροτών λόγω της λειψυδρίας, του δυσβάσταχτου κόστους παραγωγής, των χαμηλών τιμών διάθεσης και των καθυστερήσεων στις αποζημιώσεις.

Λαμβάνοντας υπόψη τη δικαιολογημένη αγανάκτηση που οδήγησε τους αγρότες σε κινητοποιήσεις και μπλόκα για την υπεράσπιση της επιβίωσής τους, εκφράζουμε την αμέριστη συμπαράσταση και την αλληλεγγύη μας στον δίκαιο αγώνα των αγροτών, κτηνοτρόφων, μελισσοκόμων και γενικότερα ολόκληρου του πρωτογενούς τομέα.

Έναν αγώνα πραγματικής επιβίωσης για την διάσωση του πρωτογενούς τομέα, τη διατήρηση της ζωής στην επαρχία και κυρίως έναν αγώνα για την αξιοπρεπή διαβίωση των αγροτικών οικογενειών οι οποίες αποτελούν και την συντριπτική πλειονότητα των δημοτών μας…Καλούμε την Κυβέρνηση για άμεση λήψη μέτρων ανακούφισης, ουσιαστικό διάλογο μαζί τους, με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα, με τις απαραίτητες δεσμεύσεις και όχι με αόριστες υποσχέσεις».

Επιπροσθέτως, αντιπροσωπεία του Δήμου Κιλελέρ αποτελούμενη από τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑΚ – δικηγόρο Αχ. Βαρδακούλη, τον Αντιδήμαρχο Τ. Τσινούλη και του δημοτικούς συμβούλους Κ. Κατσικάρη και Γ. Κουκούτση βρέθηκε στο Χώρο του Δικαστικού Μεγάρου Λάρισας για να συμπαρασταθεί στους αγρότες που διώκονται ποινικά για τη συμμετοχή τους στα μπλόκα.

Ο Αχ. Βαρδακούλης τόνισε τα εξής: «Ο Δήμος Κιλελέρ εκφράζει την πλήρη συμπαράστασή του στους αγρότες της περιοχής, εναντίον των οποίων ασκήθηκε ποινική δίωξη για τη συμμετοχή τους στις πρόσφατες κινητοποιήσεις και στα αγροτικά μπλόκα. Οι κινητοποιήσεις τους αποτελούν μια δίκαιη και δημοκρατική διεκδίκηση, απολύτως συνυφασμένη με το δικαίωμα στην ελεύθερη έκφραση και τη συλλογική δράση.

Καλούμε την Πολιτεία να αναλογιστεί τις πραγματικές ανάγκες και τις πιέσεις που δέχεται ο αγροτικός κόσμος, να αποσύρει τις διώξεις και να ανοίξει έναν ειλικρινή διάλογο με στόχο τη βιώσιμη και δίκαιη επίλυση των προβλημάτων. Παραμένουμε στο πλευρό των αγροτών και θα συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε τις προσπάθειές τους για αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και εργασίας».