Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας

Στο αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας βρέθηκε το πρωί της Τρίτης ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου Λάρισας, Χρήστος Γιακουβής, συνοδευόμενος από τον γραμματέα του Επιμελητηρίου, Νίκο Καγκελάρη και τον πρόεδρο του Τμήματος Υπηρεσιών, Νίκο Γαμβρούλα.

Εκεί είχε εκτενή συζήτηση με εκπροσώπους και μέλη της αγροτικής κοινότητας, εκφράζοντας εκ νέου την συμπαράσταση του Επιμελητηρίου Λάρισας στον αγώνα που δίνουν.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Πρόεδρος του Επιμελητηρίου δήλωσε τα εξής: «Ο πρωτογενής τομέας αποτελεί ζωτικό τμήμα της θεσσαλικής οικονομίας και η στήριξη των αγροτών και κτηνοτρόφων είναι αναγκαία για τη διατήρηση της αναπτυξιακής δυναμικής της περιοχής. Η σταθερή εξαγωγική ισχύς των θεσσαλικών προϊόντων, που στηρίζεται στην προσπάθεια των παραγωγών, αποδεικνύει το κρίσιμο βάρος που φέρει ο κλάδος για την τοπική αλλά και εθνική οικονομία.

Τα ζητήματα που θέτουν οι αγρότες αφορούν το σύνολο της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας, καθώς η βιωσιμότητα της παραγωγής επηρεάζει την οικονομική ισορροπία, την απασχόληση και τη διατροφική επάρκεια της χώρας. Το Επιμελητήριο Λάρισας καλεί την Πολιτεία να προχωρήσει άμεσα σε εφαρμόσιμες λύσεις που θα διασφαλίσουν τη συνέχιση της αγροτικής δραστηριότητας σε ένα σταθερό και δίκαιο πλαίσιο»