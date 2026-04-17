Στο Γραφείο του Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας ο Θανάσης Μαμάκος

«Ποδαρικό» στο Γραφείο Δημοτικού Συμβουλίου Νεολαίας, τον νέο χώρο έκφρασης και οργάνωσης των νέων της πόλης έκαναν τα μέλη της διοίκησης του ΔΣΝ και ο Δήμαρχος Λαρισαίων, κ.Θανάσης Μαμάκος, το πρωί της Παρασκευής.

Πρόκειται για χώρο που δημιουργήθηκε στο διπλανό κτίριο του Δημαρχείου, για να καλύψει τις ανάγκες συνεδριάσεων των οργάνων, Διοικητικού Συμβουλίου και Επιτροπών, καθώς και για τον συντονισμό δράσεων του ΔΣΝ.

«Είναι σημείο αναφοράς, μια βάση για δράση, συνάντηση και δημιουργία. Για πρώτη φορά, η νεολαία της πόλης αποκτά έναν σταθερό χώρο έκφρασης και οργάνωσης. Στηρίζουμε και θα στηρίζουμε κάθε προσπάθεια των νέων της Λάρισας, των νέων μας, μαζί τους συνδιαμορφώνουμε το μέλλον της πόλης», ανέφερε χαρακτηριστικά ο κ.Μαμάκος

«Η δημιουργία αυτού του Γραφείου σηματοδοτεί την απτή ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στην Τοπική Αυτοδιοίκηση. Αποτελούσε ένα πάγιο αίτημα τόσο αυτής της θητείας, όσο και των προηγούμενων. Ευχαριστούμε θερμά Δήμαρχο Λαρισαίων, Αθανάσιο Μαμάκο, που δείχνει έμπρακτα την εμπιστοσύνη του στους νέους της πόλης», ανέφερε με τη σειρά του ο Πρόεδρος του ΔΣΝ, Αλέξανδρος Τσάτσος.

Στη συνάντηση αυτή μετείχαν ακόμη οι σύμβουλοι του ΔΣΝ, Βασιλική Κουκούλη, Ελευθέριος-Ραφαήλ Γκέκα, Αθανάσιος-Ελευθέριος Σκόδρας και Ευθύμιος Στάικος.