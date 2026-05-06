Στο Δημαρχείο Ελασσόνας η χρυσή πρωταθλήτρια Ελλάδος και διεθνής αθλήτρια ταεκβοντό Μαργαρίτα Δαγκλή

Τη νεαρή αθλήτρια του ταεκβοντό Μαργαρίτα Δαγκλή υποδέχθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας ο Δήμαρχος κ. Ν. Γάτσας, με αφορμή τις σημαντικές επιτυχίες της στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και τη συμμετοχή της σε διεθνείς διοργανώσεις.

Η 16χρονη μαθήτρια της Α’ Λυκείου, αθλήτρια του συλλόγου «Ταεκβοντό Όλυμπος Λάρισας και Ελασσόνας – Κατσαράς Team», κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Εφήβων – Νεανίδων στην Πάτρα, ενώ παράλληλα, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος, συμμετείχε στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντό που πραγματοποιήθηκε στο Ουζμπεκιστάν τον περασμένο Απρίλιο.

Η Μαργαρίτα ασχολείται συστηματικά με το άθλημα εδώ και 11 χρόνια, έχοντας διαμορφώσει μια πορεία που στηρίζεται στην πειθαρχία, τη σκληρή προπόνηση και την αφοσίωση στους στόχους της. Καθοριστική στη διαδρομή της είναι η στήριξη της οικογένειάς της, των τριών προπονητών της και του αθλητικού της περιβάλλοντος.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης στο Δημαρχείο, την αθλήτρια συνόδευσε η μητέρα της, Ελισάβετ Στραβοκώστα. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η Μαργαρίτα εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πορεία της και τις εμπειρίες που αποκομίζει από τη συμμετοχή της σε κορυφαίες διοργανώσεις, τονίζοντας πως συνεχίζει με ακόμη μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για νέες διακρίσεις και την εκπροσώπηση της χώρας μας στο εξωτερικό.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας συνεχάρη θερμά τη νεαρή αθλήτρια, προχωρώντας στην εξής δήλωση: «Η Μαργαρίτα Δαγκλή αποτελεί ένα φωτεινό παράδειγμα για τη νεολαία του τόπου μας. Σε πολύ νεαρή ηλικία έχει καταφέρει, με συνέπεια, πειθαρχία και επιμονή, να φτάσει στην κορυφή του πανελληνίου αθλητισμού και να εκπροσωπήσει επάξια την Ελλάδα σε διεθνές επίπεδο. Η κατάκτηση του χρυσού μεταλλίου στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και η συμμετοχή της στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα στο Ουζμπεκιστάν, ως μέλος της Εθνικής Ομάδας Ελλάδος, αποτελούν επιτυχίες που μας γεμίζουν υπερηφάνεια. Ως Δήμος, στεκόμαστε δίπλα στους νέους ανθρώπους που προσπαθούν, αγωνίζονται και διακρίνονται, στηρίζοντας έμπρακτα κάθε τους βήμα. Της εύχομαι υγεία, δύναμη και ακόμη μεγαλύτερες επιτυχίες στο μέλλον».

Ο Δήμος Ελασσόνας εκφράζει τα θερμά του συγχαρητήρια στη Μαργαρίτα Δαγκλή και σε όλους όσοι συμβάλλουν στην αθλητική της πορεία. Στο τέλος της συνάντησης, της απονεμήθηκε συμβολικά αναμνηστικό δώρο από τον Δήμαρχο Ελασσόνα