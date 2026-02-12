Στο δημαρχείο μαθητές του δημοτικού σχολείου Νίκαιας

Μαθητές και μαθήτριες του Δημοτικού Σχολείου Νίκαιας επισκέφθηκαν το Δημαρχείο του Δήμου Κιλελέρ και είχαν την ευκαιρία να ξεναγηθούν στα τμήματα και να ενημερωθούν για τις λειτουργίες του καθενός από αυτά.

Στη συνέχεια, στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου του ο Πρόεδρος του ΔΣ Αχιλλέας Χατζούλης είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τα παιδιά και να τα πληροφορήσει για τον τρόπο λειτουργίας του Συμβουλίου.

Μεταξύ των άλλων ανέφερε: « Χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω σήμερα εδώ και που μας επισκεφθήκατε με τους δασκάλους σας.Ο Δήμος είναι το «σπίτι» όλων μας. Εδώ συζητάμε και παίρνουμε αποφάσεις για τις τοπικές κοινότητες, για τα σχολεία σας, τις παιδικές χαρές, τους δρόμους που περπατάτε και τα πάρκα όπου παίζετε και όλα όσα κάνουν το Δήμο μας καλύτερο.

Το Δημοτικό Συμβούλιο, στο οποίο έχω την τιμή να είμαι Πρόεδρος, είναι μια ομάδα ανθρώπων που συνεργάζεται και προσπαθεί να βρίσκει λύσεις για το καλό όλων των πολιτών.Εσείς είστε το μέλλον του τόπου μας. Οι ιδέες σας, τα όνειρά σας και η αγάπη σας για τον Δήμο μας είναι πολύ σημαντικά. Να ρωτάτε, να μαθαίνετε, να νοιάζεστε και να συμμετέχετε – έτσι γινόμαστε όλοι καλύτεροι πολίτες.

Σας ευχαριστούμε για την επίσκεψή σας. Ελπίζω σήμερα να μάθατε κάτι καινούργιο και να φύγετε με όμορφες σκέψεις και ιδέες. Σας ευχόμαστε καλή πρόοδο στο σχολείο και πολλές όμορφες εμπειρίες.Να είστε πάντα χαμογελαστοί και δημιουργικοί».