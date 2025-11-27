Στο δημοτικό συμβούλιο η φημολογούμενη κατάργηση κλινικών του ΓΝΛ – Επιστολή Σερέτη

Στη σημερινή συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Λάρισας (7 μ.μ.) , έρχεται προς συζήτηση, εκτός ημερήσιας διάταξης, η φημολογούμενη κατάργηση Κλινικών του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Στη συνεδρίαση δεν θα δώσει το παρών ο διοικητής της 5ης ΥΠΕ κ. Φώτης Σερέτης λόγω προγραμματισμένης επίσκεψης στο Γ.Ν. Θήβας.

Ζητά ωστόσο να αναγνωσθεί επιστολή του προς τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Είμαι στη διάθεσή σας, προκειμένου να σας ενημερώσω στην 5η Υ.Πε για την «Φημολογούμενη μετακίνηση της Παιδιατρικής Κλινικής από το ΓΝ Λάρισας στο ΠΓΝ Λάρισας» για να έχετε πλήρη ενημέρωση και όχι μονομερή, προκειμένου να μην βγαίνουν αβίαστα συμπεράσματα και να μην παραπληροφορούνται οι πολίτες με αποτέλεσμα να δημιουργείται ένα κλίμα ανασφάλειας για την υγεία των παιδιών.

Εντύπωση μου προκαλεί το γεγονός, εάν μου επιτρέπετε ότι δεν έχετε καλέσει την Ιατρική κοινότητα και την Διοίκηση του ΠΓΝ Λάρισας.

Να υπενθυμίσω ότι υπάρχουν δύο (2) νοσοκομεία στη Λάρισα τα όποια παρέχουν εξίσου ποιοτικές υπηρεσίες Υγείας στους πολίτες της Λάρισας και σε όλη την Υγειονομική Περιφέρεια της 5ης Υ.Πε. και όχι ένα (1).

Επίσης να τονίσω ότι, από τον Αύγουστο του 2024 και από 1 Οκτωβρίου του 2025 λειτουργεί Μονάδα Εντατικής Θεραπείας Παίδων, στο ΠΓΝ Λάρισας και η μεταφορά Παιδοχειρουργικής κλινικής από το ΓΝ Λάρισας στο ΠΓΝ Λάρισας (η οποία καλύπτει πλέον ηλικίες από 0 εώς 16 ετών όλο το εικοσιτετράωρο επτά ημέρες την εβδομάδα και 365 μέρες το χρόνο), η λειτουργία των οποίων μέχρι τώρα έχει σώσει παιδικές ζωές.

Το Υπουργείο Υγείας και η 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, ενισχύουν εξίσου σε προσωπικό, ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και πραγματοποιουν έργα ανακαίνισης βελτίωσης χώρων ΙΣΟΤΙΜΑ και στα δύο νοσοκομεία της πόλης ΚΑΙ ΣΑΦΩΣ δεν υπάρχει καμία πρόθεση υποβάθμισης λειτουργίας του ΓΝ Λάρισας απεναντίας.

Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω, ότι καμία επίσημη ανακοίνωση από τον διοικητή της 5ης ΥΠΕ δεν έχει γίνει για την ενδεχόμενη μετακίνηση της Παιδιατρικής Κλινικής από το ΓΝ Λάρισας στο ΠΓΝ Λάρισας και σαφώς τίποτα δεν γίνεται εν κρυπτώ.

Στόχος μας είναι η δημιουργία ενός μικρού νοσοκομείου Παίδων στο ΠΓΝ. Λάρισας με γνώμονα πάντοτε την ολοκληρωμένη φροντίδα υγείας παιδιών της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας.

Παρακαλώ να το αναγνώσετε στο Δημοτικό Συμβούλιο, λόγω το ότι θα απουσιάζω σε προγραμματισμένη επίσκεψη στο ΓΝ Θήβας”.