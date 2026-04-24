Στο δημοτικό σχολείο Συκουρίου η 16η Συνάντηση Χορωδιών

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η 16η Συνάντηση Χορωδιών στο Συκούριο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου.

Την εκδήλωση διοργανώνει ο Μουσικός Σύλλογος Περιοχής Συκουρίου με τη Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τεμπών.

Οι χορωδίες που πρόκειται να λάβουν μέρος είναι:

Η Χορωδία «ΟΚΤΑΒΑ» του Μουσικού Συλλόγου Σπετσών

Η Μικτή Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας

Η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων

Η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Περιοχής Συκουρίου.

Το ρεπερτόριό τους θα περιλαμβάνει ελληνικές και ξένες μουσικές δημιουργίες σε ενδιαφέρουσα χορωδιακή απόδοση.

Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.