Στο δημοτικό σχολείο Συκουρίου η 16η Συνάντηση Χορωδιών

Το Σάββατο 25 Απριλίου 2026 και ώρα 19:30 θα πραγματοποιηθεί η 16η Συνάντηση Χορωδιών στο Συκούριο, στην αίθουσα εκδηλώσεων του Δημοτικού Σχολείου Συκουρίου.
Την εκδήλωση διοργανώνει ο Μουσικός Σύλλογος Περιοχής Συκουρίου με τη Συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας και του Δήμου Τεμπών.
Οι χορωδίες που πρόκειται να λάβουν μέρος είναι:
Η Χορωδία «ΟΚΤΑΒΑ» του Μουσικού Συλλόγου Σπετσών
Η Μικτή Χορωδία Εκπαιδευτικών Ν. Μαγνησίας
Η Δημοτική Χορωδία Τρικάλων
Η Μικτή Χορωδία του Μουσικού Συλλόγου Περιοχής Συκουρίου.
Το ρεπερτόριό τους θα περιλαμβάνει ελληνικές και ξένες μουσικές δημιουργίες σε ενδιαφέρουσα χορωδιακή απόδοση.
Η εκδήλωση απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες και η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.