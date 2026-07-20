Στο εδώλιο καθηγητής θεολογίας κατηγορούμενος για ασέλγεια σε ανήλικη μαθήτρια – ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες

Στο Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λάρισας αναμένεται να δικαστεί τον προσεχή Σεπτέμβριο ένας 58χρονος καθηγητής Θεολογίας, ο οποίος κατηγορείται για κατάχρηση ανήλικης μαθήτριας άνω των 14 ετών κατ’ εξακολούθηση, με την επιβαρυντική περίσταση ότι οι πράξεις φέρονται να τελέστηκαν υπό την ιδιότητά του ως εκπαιδευτικού. Παράλληλα, αντιμετωπίζει κατηγορία για κατοχή υλικού παιδικής πορνογραφίας μέσω πληροφοριακών συστημάτων.

Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα του Συμβουλίου Πλημμελειοδικών Λάρισας, η τότε 15χρονη μαθήτρια, κατά τη σχολική χρονιά 2024-2025, ανέπτυξε σχέση εμπιστοσύνης με τον καθηγητή, ο οποίος ήταν και Σύμβουλος Σχολικής Ζωής. Η ανήλικη φέρεται να απευθυνόταν σε εκείνον για προσωπικά ζητήματα και για το άγχος που αντιμετώπιζε, αξιοποιώντας την ιδιαίτερα καλή σχέση που είχαν αναπτύξει.

Κατά το βούλευμα, η σχέση αυτή εξελίχθηκε σταδιακά σε συναισθηματική, ενώ από το περιεχόμενο των ηλεκτρονικών συνομιλιών προκύπτει, σύμφωνα με τις δικαστικές αρχές, έντονο ερωτικό και σεξουαλικό περιεχόμενο. Ο κατηγορούμενος φέρεται να προέτρεπε τη μαθήτρια να διαγράφει τα μηνύματα και τα βίντεο που αντάλλασσαν, ενώ περιγράφονται συναντήσεις τους σε χώρους του σχολείου, όπου αποδίδονται σε βάρος του οι πράξεις για τις οποίες παραπέμπεται.

Καθοριστικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης φέρεται να είχαν η ψυχολόγος και η διεύθυνση του σχολείου, οι οποίες ενημέρωσαν τις αρμόδιες αρχές. Η έρευνα του Γραφείου Προστασίας Ανηλίκων της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, σε συνεργασία με την Εισαγγελέα Ανηλίκων, οδήγησε στη δικαστική διερεύνηση της υπόθεσης. Σύμφωνα με το βούλευμα, προέκυψαν στοιχεία που αφορούν προσπάθειες διαγραφής συνομιλιών, αλλά και απόδοσής τους σε τρίτο πρόσωπο.

Ο 58χρονος αρνείται τις κατηγορίες που αφορούν γενετήσιες πράξεις με την ανήλικη, αναγνωρίζοντας μόνο την ανταλλαγή μηνυμάτων. Υποστηρίζει, μεταξύ άλλων, ότι η ιατροδικαστική εξέταση δεν επιβεβαίωσε σεξουαλική επαφή. Ωστόσο, το δικαστικό συμβούλιο χαρακτηρίζει τους ισχυρισμούς αυτούς «παντελώς ανεπέρειστους», κρίνοντας ότι τα στοιχεία της δικογραφίας επαρκούν για την παραπομπή του σε δίκη.

Στο βούλευμα περιγράφονται επιμέρους περιστατικά που φέρονται να έλαβαν χώρα από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2025 σε χώρους του σχολείου, καθώς και η κατηγορία για κατοχή ηλεκτρονικού υλικού παιδικής πορνογραφίας. Γίνεται επίσης αναφορά σε επικοινωνίες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, Instagram και Skype, οι οποίες περιλαμβάνονται στη δικογραφία και αξιολογήθηκαν κατά τη δικαστική έρευνα.

kosmoslarissa.gr (με πληροφορίες από Βαγγέλη Κακάρα, Ελευθερία)