Στο επίκεντρο η αντιπυρική ετοιμότητα στον Δήμο Φαρσάλων

Ζητήματα που αφορούν την ετοιμότητα του Δήμου Φαρσάλων ενόψει της αντιπυρικής περιόδου βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο δήμαρχος Φαρσάλων κ. Μάκης Εσκίογλου με τον Περιφερειακό Συντονιστή Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, αντιστράτηγο ε.α. κ. Δημήτριο Μπίκο και τον σύμβουλο του περιφερειάρχη για θέματα Πολιτικής Προστασίας κ. Γιάννη Αλεξούλη. Στη συνάντηση συμμετείχε και ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Νίκος Γκατζόγιας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε ο βαθμός επιχειρησιακής ετοιμότητας του δήμου, καθώς και ο συντονισμός με την Περιφέρεια Θεσσαλίας σε θέματα πρόληψης και αντιμετώπισης πιθανών περιστατικών κατά τη θερινή περίοδο. Στο τραπέζι τέθηκαν ζητήματα που σχετίζονται με τις παρεμβάσεις πυρασφάλειας, την κατάσταση του αγροτικού δικτύου και την ανάγκη διατήρησης πρόσβασης σε απομακρυσμένες περιοχές, ώστε να διευκολύνεται η επέμβαση των αρμόδιων υπηρεσιών όπου απαιτηθεί

Ο κ. Εσκίογλου ενημέρωσε τα στελέχη της Περιφέρειας πως βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη οι προγραμματισμένες εργασίες που αφορούν τόσο την πυρασφάλεια όσο και τη συντήρηση της αγροτικής οδοποιίας, με στόχο την καλύτερη δυνατή επιχειρησιακή ανταπόκριση σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Σε δήλωσή του ο δήμαρχος Φαρσάλων ανέφερε πως «η πρόληψη και η σωστή προετοιμασία είναι καθοριστικής σημασίας κατά την αντιπυρική περίοδο. Ως δήμος κινούμαστε έγκαιρα, με παρεμβάσεις που αφορούν τόσο την πυρασφάλεια όσο και την πρόσβαση στο αγροτικό δίκτυο, ώστε να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ετοιμότητα. Η συνεργασία με την Περιφέρεια και όλους τους εμπλεκόμενους φορείς είναι απαραίτητη για να αντιμετωπίζονται άμεσα οι ανάγκες που προκύπτουν».