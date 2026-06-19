Με στόχο τον καλύτερο συντονισμό των υπηρεσιών και την αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση ζητημάτων που απασχολούν τις τοπικές κοινότητες, πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Ελασσόνας ευρεία σύσκεψημε τη συμμετοχή των προέδρων των κοινοτήτων του Δήμου.

Στη σύσκεψη παρευρέθηκαν ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, οι Αντιδήμαρχοι Άρδευσης Ευάγγελος Γκουτζαμάνης, Αγροτικής Οδοποιίας Βορείου Τομέα Θωμάς Κωσταφάκας, Αγροτικής Οδοποιίας Νοτίου Τομέα Δημήτριος Τσιάτσικας, καθώς και ο Εντεταλμένος Σύμβουλος Πολιτικής Προστασίας Γεώργιος Κατσιούρας.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αναπτύχθηκε ένας ουσιαστικός διάλογος γύρω από τρεις βασικούς άξονες που αφορούν την καθημερινότητα των κατοίκων και την εύρυθμη λειτουργία του πρωτογενούς τομέα: την πολιτική προστασία, την άρδευση και την αγροτική οδοποιία.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα ζητήματα πολιτικής προστασίας ενόψει της θερινής περιόδου και της αυξημένης επικινδυνότητας εκδήλωσης πυρκαγιών. Συζητήθηκαν θέματα πρόληψης, η ετοιμότητα των κοινοτήτων, οι ομάδες πυροπροστασίας, η συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες και η ανάγκη άμεσης καταγραφής προβλημάτων που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια των πολιτών. Παράλληλα, υπογραμμίστηκε η σημασία της διατήρησης καθαρών κοινόχρηστων χώρων, της πρόσβασης σε αγροτικές και δασικές περιοχές και της έγκαιρης ενημέρωσης των αρμόδιων αρχών σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης.

Στον τομέα της άρδευσης, εξετάστηκε η πορεία της αρδευτικής περιόδου, η λειτουργία των δικτύων και των υποδομών, καθώς και οι ανάγκες που έχουν καταγραφεί στις επιμέρους κοινότητες. Έγινε αναφορά στις παρεμβάσεις που βρίσκονται σε εξέλιξη για τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων, με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των παραγωγών και την απρόσκοπτη κάλυψη των αρδευτικών αναγκών των καλλιεργειών.

Αναλυτική συζήτηση πραγματοποιήθηκε και για την αγροτική οδοποιία, έναν τομέα ιδιαίτερα κρίσιμο για τη στήριξη της αγροτικής παραγωγής και τη διευκόλυνση της πρόσβασης σε γεωργικές και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις. Οι πρόεδροι των κοινοτήτων κατέθεσαν προτάσεις και επισημάνσεις σχετικά με τα σημεία όπου απαιτούνται παρεμβάσεις συντήρησης, βελτίωσης ή αποκατάστασης αγροτικών δρόμων, ενώ εξετάστηκε ο προγραμματισμός των εργασιών για το επόμενο διάστημα τόσο στον Βόρειο όσο και στον Νότιο Τομέα του Δήμου.

Ο Δήμαρχος Ελασσόνας, κ. Γάτσας, τόνισε τη σημασία της διαρκούς επικοινωνίας και συνεργασίας μεταξύ της δημοτικής αρχής και των προέδρων των κοινοτήτων, επισημαίνοντας ότι η έγκαιρη καταγραφή των αναγκών και η συντονισμένη δράση αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προβλημάτων και την αναβάθμιση της καθημερινότητας των δημοτών.

Η σύσκεψη ολοκληρώθηκεμε κοινή διαπίστωση, ότι η στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων αποτελεί το κλειδί για την προώθηση λύσεων σε ζητήματα που αφορούν την ασφάλεια, την αγροτική παραγωγή και την ανάπτυξη των τοπικών κοινοτήτων του Δήμου Ελασσόνας.