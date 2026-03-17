Στο Επιμελητήριο Λάρισας εκπρόσωποι 20 σερβικών επιχειρήσεων

Από το Επιμελητήριο Λάρισας ανακοινώνεται ότι «το Σερβικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Krusevac, με τη συνοδεία εκπροσώπων επιχειρήσεων μελών του, στο πλαίσιο της επίσκεψης που πραγματοποίησε στη διεθνή έκθεση AGROTICA 2026 στη Θεσ/νίκη, επισκέφθηκε το Σάββατο, 14-3-2026, την πόλη μας και το Επιμελητήριό μας. Επιχειρηματικές Β2Β συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στον 3ο όροφο του Επιμελητηρίου μεταξύ των μελών της αποστολής και μελών του φορέα μας.

Στις συναντήσεις συμμετείχαν είκοσι (20) σέρβικες επιχειρήσεις, που δραστηριοποιούνται σε διάφορους τομείς του αγροδιατροφικού κλάδου και της μεταποίησης, όπως επεξεργασία και εμπορία καλλιεργειών, παραγωγή φυτικού υλικού, παραγωγή προϊόντων κρέατος, ζωοτροφών, εξαρτημάτων για γεωργικά μηχανήματα, υδραυλικών εξαρτημάτων, μεταλλικών δεξαμενών, πλαστικών προϊόντων για συσκευσίες κ.α.

Οι συναντήσεις με τις τοπικές επιχειρήσεις είχαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους τους εμπλεκόμενους, καθώς τέθηκαν οι βάσεις για μελλοντικές συνεργασίες που αφορούν εύρεση πελατών ή προμηθευτών σε νέες αγορές, εξαγωγές προϊόντων και ανταλλαγή τεχνογνωσίας».