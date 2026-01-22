Στο επιχειρηματικό δείπνο του ΣΘΕΒ ο Γιάννης Στουρνάρας

Ο Σύνδεσμος Θεσσαλικών Επιχειρήσεων και Βιομηχανιών διοργανώνει το καθιερωμένο ετήσιο επιχειρηματικό δείπνο για τα μέλη του, σήμερα Πέμπτη 22 Ιανουαρίου και ώρα 20:00, στο ξενοδοχείο «Grecotel Larissa Imperial», στη Λάρισα.

Κεντρικός ομιλητής θα είναι ο Διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος, κ. Γιάννης Στουρνάρας. Η συζήτηση αναμένεται να καλύψει σημαντικά ζητήματα όπως η θέση της ελληνικής οικονομίας στην Ε.Ε. και η σύγκλισή της με τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές, οι προκλήσεις για τις επιχειρήσεις στο νέο γεωπολιτικό περιβάλλον, το πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών χρηματοδοτήσεων και οι στρατηγικές υποστήριξης της ανάπτυξης.

Ο κ. Στουρνάρας θα αναλύσει τον ρόλο των τραπεζών στην ενίσχυση των επιχειρηματικών πρωτοβουλιών και θα συνομιλήσει με τον Λαρισαίο δημοσιογράφο Γιάννη Παπαδογιάννη, Διευθυντή της Business Daily, ο οποίος θα συντονίσει τη συζήτηση.

Η πρωτοβουλία αυτή έχει στόχο να φέρει κοντά τους επιχειρηματίες και τους φορείς λήψης αποφάσεων σε μια εποχή που η οικονομία συνεχίζει να αντιμετωπίζει προκλήσεις, αλλά και νέες ευκαιρίες.

Παράλληλα θα πραγματοποιηθεί και η κοπή της πρωτοχρονιάτικης πίτας των μελών του ΣΘΕΒ.