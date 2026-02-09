Στο κέντρο της Λάρισας με τα τρακτέρ σήμερα οι αγρότες

Ένα ακόμα συλλαλητήριο στο κέντρο της Λάρισας οργανώνει σήμερα η Ενωτική Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.

Μετά από σχετική απόφαση της Πανελλαδικής Επιτροπής Μπλόκων οι αγρότες θα συγκεντρωθούν με τα αγροτικά τους μηχανήματα στην κεντρική πλατεία, στις 7 μ.μ.

Όπως αναφέρουν τα αιτήματά τους παραμένουν σε μεγάλο βαθμό αναπάντητα σε έναν κλάδο που βλέπει το κόστος να εκτοξεύεται και το εισόδημα να συρρικνώνεται.

Οι κινητοποιήσεις αναμένεται να κορυφωθούν με το μεγάλο συλλαλητήριο στην Αθήνα, την Παρασκευή 13 Φεβρουαρίου, με κάθοδο αγροτών και τρακτέρ στο Σύνταγμα.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, οι αγρότες θα παραμείνουν στην Αθήνα έως το μεσημέρι του Σαββάτου.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr