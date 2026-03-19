Στο Κέντρο Υγείας Γόννων η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας και ο υποδιοικητής της 5ης ΥΠΕ

Στο Κέντρο Υγείας Γόννων πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη τη Δευτέρα 18 Ιουλίου η Γενική Γραμματέας Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Χριστίνα Μαρία Κράββαρη, συνοδευόμενη από τον υποδιοικητή της 5ης ΥΠΕ, Χρήστο Δημητρέλο.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον Πρόεδρο της Κοινότητας Γόννων, Θωμά Παπαδόντα, καθώς και με το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό του Κέντρου Υγείας.

Ο Πρόεδρος της Κοινότητας, μετά τη συνάντηση με τη Γενική Γραμματέα και τον υποδιοικητή, υπογράμμισε τη σημαντική συμβολή του Κέντρου Υγείας Γόννων στην προαγωγή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Τόνισε ότι η λειτουργία του αποτελεί βασικό πυλώνα εξυπηρέτησης των πολιτών των Γόννων, του Δήμου Τεμπών και της ευρύτερης περιοχής.

Παράλληλα, επεσήμανε τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του Τομέα ΕΚΑΒ Τεμπών, ο οποίος ενισχύει καθοριστικά την άμεση παροχή επείγουσας προνοσοκομειακής φροντίδας στους κατοίκους.