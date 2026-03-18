Στο κλειστό της Νεάπολης το Final 4 Βόλεϊ Ανδρών

Όλα είναι έτοιμα για τοFinalFour του Allwyn Κυπέλλου Ελλάδος – βόλεϊ ανδρών – που θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα και στο Κλειστό της Νεάπολης την Πέμπτη 19 και την Παρασκευή 20 Μαρτίου, υπό την αιγίδα του Δήμου Λαρισαίων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Στο σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός αναφέρθηκαν οι διοργανωτές στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που δόθηκε σε αίθουσα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, παρουσία των αρχηγών, αλλά και των προπονητών των τεσσάρων ομάδων που αναμένεται να πρωταγωνιστήσουν ( Παναθηναϊκός, Πανιώνιος, ΟΦΗ και Φλοίσβος).

Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας, δήλωσε πως «όταν ανεβαίνει το επίπεδο ενός αθλήματος ανεβαίνει το επίπεδο των φιλάθλων, των αθλητών, όλων των παραγόντων. Αυτές οι διοργανώσεις συμβάλλουν στο να ανέβει το επίπεδο τοπικά, κάτι το οποίο μας ενδιαφέρει και γι’ αυτό συμμετέχουμε».

Ο Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Δημήτρης Σουλούκος υποστήριξε: «Καλωσορίζουμε τη δεύτερη μεγαλύτερη διοργάνωση του ελληνικού βόλεϊ, η οποία για δεύτερη διαδοχική χρονιά γίνεται στη Θεσσαλία. Ευχαριστούμε την Ομοσπονδία για την εμπιστοσύνη, νομίζω ότι η πρώτη διοργάνωση που πραγματοποιήσαμε πριν δύο χρόνια στη Λάρισα βοήθησε για να έρθει ξανά στη Λάρισα. Κάναμε το παν και καλούμε τον κόσμο να παραβρεθεί αύριο στους ημιτελικούς και μετέπειτα στον τελικό, για να χαρούμε άπαντες το ωραίο θέαμα που προσφέρουν οι ομάδες».

Ο Δήμαρχος Λαρισαίων, Θανάσης Μαμάκος, ανέφερε τα εξής: «Ακόμη μία συνεργασία μεταξύ Δήμου και Περιφέρειας, για ένα μεγάλο αθλητικό γεγονός. Και οι δύο (σ.σ. μαζί με τον Δ. Κουρέτα), είμαστε άνθρωποι του αθλητισμού, για αυτό λοιπόν αντιλαμβανόμαστε την ανάγκη της πόλης για τη διεξαγωγή τέτοιων γεγονότων».

Ο Λευτέρης Τσουμάνης, εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Αθλητισμού τόνισε τα εξής: «Η ανάληψη του FinalFour του Κυπέλλου βόλεϊ Ανδρών δεν είναι τυχαία. Αποτελεί αποτέλεσμα δουλειάς, προσπάθειας και συνεργασίας. Ο τελικός αναμένεται να συγκεντρώσει το ενδιαφέρον όλης της φίλαθλης Ελλάδας».

Ο πρόεδρος της Ελληνικός Ομοσπονδίας Πετοσφαίρισης, Γιώργος Καραμπέτσος είπε: «Βρεθήκαμε ξανά εδώ πέρα, σε ένα πολύ ωραίο γήπεδο, σε μία περιοχή με έναν υπέροχο Περιφερειάρχη και έναν υπέροχο Δήμαρχο. Πολλά σωματεία η Θεσσαλία, αλλά και η Λάρισα, οπότε περιμένουμε πολύ κόσμο. Παρότι γίνονται σε δύσκολες ημέρες και προβάλλονται στην τηλεόραση. Είμαι βέβαιος ότι θα έχουμε μία πολύ ωραία διοργάνωση… ο κόσμος θα δει όμορφο βόλεϊ, από αθλητές υψηλού επιπέδου»

Ακολούθησαν δηλώσεις των αρχηγών και των προπονητών των τεσσάρων συλλόγων.

Το πρόγραμμα του Allwyn Final-4

Πέμπτη 19 Μαρτίου 2026

17.00: Ο.Φ.Η. – Παναθηναϊκός Α.Ο.

20.00: Α.Ο. Φλοίσβος MembersParon – Πανιώνιος Γ.Σ.Σ.

Παρασκευή 20 Μαρτίου 2026

21.30: Τελικός