Στο Κοινοβούλιο και στην Αθήνα τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων

Στη Βουλή βρέθηκαν τα μέλη του ΚΑΠΗ του Δήμου Λαρισαίων, με αφορμή διήμερη εκδρομή στην Αθήνα που οργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων, στο πλαίσιο των πολιτιστικών διαδρομών των τμημάτων ΚΑΠΗ.

Στην εκδρομή συμμετείχαν 288 άτομα, με τη συνοδεία στελεχών της Υπηρεσίας, κοινωνικών λειτουργών και νοσηλευτριών της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Στον χώρο του Κοινοβουλίου, τα μέλη των ΚΑΠΗ είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την ιστορία του σύγχρονου ελληνικού κράτους και τον τρόπο λειτουργίας του Κοινοβουλίου, στην ξενάγηση που τους έγινε.

Να σημειωθεί ότι κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ομάδα συμμετεχόντων παρακολούθησε μέρος συνεδρίασης της Ολομέλειας.

Αξίζει να τονιστεί ότι τα μέλη των ΚΑΠΗ υποδέχθηκαν ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών για θέματα Αυτοδιοίκησης κ. Στέλιος Πέτσας, ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Χρήστος Κέλλας, ο Γραμματέας της Κ.Ο. και Βουλευτής Λάρισας της ΝΔ, κ.Μάξιμος Χαρακόπουλος, καθώς και οι Βουλευτές κ.κ. Χρήστος Καπετάνος και Γεώργιος Λαμπρούλης.

Μαζί με τα μέλη των ΚΑΠΗ ήταν και ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας, κ.Παναγιώτης Δαλαμπύρας, ενώ στη Βουλή οι εκδρομείς συναντήθηκαν και με τον Δήμαρχο Λαρισαίων, κ.Θανάση Μαμάκο, που είχε βρεθεί εκτάκτως στην Αθήνα.

Μέσα σε αυτό το δημιουργικό διήμερο, τα μέλη είχαν την ευκαιρία να επισκεφτούν το Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το οποίο είναι ένας χώρος διεξαγωγής πολιτιστικών εκδηλώσεων και περιλαμβάνει τις κτιριακές εγκαταστάσεις της Εθνικής Βιβλιοθήκης, της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, καθώς και το πάρκο αστικού τύπου. Επόμενος προορισμός ήταν το Μουσείο της Ακρόπολης, όπου η επαφή με τα αριστουργήματά του, και η συγκλονιστική ξενάγηση προσέφερε στα μέλη μια ολοκληρωμένη εικόνα της ιστορικής διαδρομής του αρχαίου ελληνιστικού πολιτισμού.

Η περιήγηση στο κέντρο της πρωτεύουσας και στα γραφικά στενά, στην Πλάκα και στο Μοναστηράκι, προσέφερε μία ευχάριστη εναλλαγή εικόνων και παραστάσεων, που συνέβαλλε στην ψυχολογική ευεξία των συμμετεχόντων.

Σκοπός των εκδρομών-πολιτιστικών διαδρομών είναι να καλλιεργηθεί το ενδιαφέρον των ηλικιωμένων για την ιστορία, την παράδοση και τον πολιτισμό μας, όπως και να ενισχυθούν οι σχέσεις μεταξύ τους.