Στο “κόκκινο” η ατμοσφαιρική ρύπανση στη Λάρισα

Αυξημένες τιμές αιωρούμενων σωματιδίων, πάνω από τα επιτρεπόμενα όρια, παρατηρούνται τις τελευταίες ημέρες σε σταθμούς μέτρησης της Λάρισας.

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας προβαίνει σε συστάσεις σε ευπαθείς ομάδες που αντιμετωπίζουν αναπνευστικά και καρδιολογικά προβλήματα.

Αναλυτικά:

Η Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρεια Θεσσαλίας ενημερώνει το πληθυσμό της πόλης της Λάρισας, ότι οι συγκεντρώσεις των αιωρούμενων σωματιδίων ΑΣ 10 κατά την 13/12/25 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 89,88 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 97,16 μg/m3 και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) ήταν 69,89 μg/m3.

Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 40,91 μg/m3 έως 224,26 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 18,38 μg/m3 έως 185,63 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων), από 34,60 μg/m3 έως 114,77 μg/m3 στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου).

14/12/25 είχαν υπερβεί το όριο των 50 μg/m3 και συγκεκριμένα ο μέσος ημερήσιος όρος στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη) ήταν 74,07 μg/m3, στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων) ήταν 58,72 μg/m3 και στο σταθμό του Διοικητηρίου (Πλατεία Ρήγα Φεραίου) δεν υπήρχε υπέρβαση.

Οι τιμές των ΑΣ 10 κυμάνθηκαν από 33,17 μg/m3 έως 180,25 μg/m3 στο σταθμό του 6ου Λυκείου (Νεάπολη), από 23,00 μg/m3 έως 139,14 μg/m3 στο σταθμό της ΥΕΒ (Οδός Φαρσάλων).

Για τις επόμενες ημέρες προβλέπεται δυσμενής εξέλιξη των μετεωρολογικών συνθηκών και λόγω του ότι η μέση ημερήσια τιμή ήταν την 13/12/25 μεταξύ των 76 και 100 μg/m3 και την 14/12/25 βελτιώθηκε και ήταν μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 καλούνται οι πολίτες, να ακολουθήσουν τις παρακάτω συστάσεις:

Όσον αφορά τα άτομα αυξημένου κινδύνου όπως, ενήλικες με αναπνευστικό πρόβλημα ή ενήλικες καρδιοπαθείς και παιδιά με αναπνευστικά προβλήματα θα πρέπει να περιορίσουν κάθε έντονη σωματική άσκηση, ιδιαίτερα αν αυτή γίνεται σε εξωτερικούς χώρους.

Στην περίπτωση που μέση ημερήσια τιμή των ΑΣ 10 τις επόμενες ημέρες βρεθεί μεταξύ των 51 και 75 μg/m3 θα πρέπει άτομα με αναπνευστικά προβλήματα να έρθουν σε συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό τους. Άτομα άνω των 65 ετών επίσης, θα πρέπει να περιορίσουν τη σωματική τους δραστηριότητα.