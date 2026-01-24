Στο Μαξίμου ο Δημ. Κουρέτας για την ευλογιά

Στο Μέγαρο Μαξίμου θα μεταβεί την προσεχή Τρίτη 27 Ιανουαρίου ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας, σε σύσκεψη για την ευλογιά των αιγοπροβάτων, στις 10 το πρωί, στην οποία θα προεδρεύσει ο ίδιος ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.

Η σύσκεψη θα ξεκινήσει στις 10 το πρωί και σύμφωνα με πληροφορίες έχουν κληθεί να συμμετέχουν οι περιφερειάρχες Δημήτρης Κουρέτας, Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Νεκτάριος Φαρμάκης, Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδος, Χριστόδουλος Τοψίδης, Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αλέξανδρος Καχριμάνης, Περιφερειάρχης Ηπείρου.

Από την πλευρά της κυβέρνησης στη σύσκεψη θα συμμετέχουν οι κ.κ. Κωστής Χατζηδάκης, Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης, Κώστας Τσιάρας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Σπύρος Πρωτοψάλτης, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Χαράλαμπος Μπιλλίνης, Καθηγητής Ιολογίας και Ιογενών νοσημάτων και Πρύτανης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Γιώργος Μυλωνάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Παύλος Μαρινάκης, Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό και Κυβερνητικός Εκπρόσωπος.

taxydromos.gr