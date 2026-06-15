Στο «μικροσκόπιο» του ΕΛΓΑ οι ζημιές στα Φάρσαλα μετά το σφυροκόπημα από χαλάζι και καταιγίδες

Τις πληγές που άφησαν πίσω τους η έντονη βροχόπτωση και οι κατά τόπους χαλαζοπτώσεις της περασμένης Παρασκευής στην επαρχία Φαρσάλων καταγράφουν οι υπηρεσίες του ΕΛΓΑ, καθώς σήμερα, Δευτέρα, κλιμάκιο του Οργανισμού με επικεφαλής τον προϊστάμενο Θεσσαλίας κ. Σπύρο Σπυρόπουλο πραγματοποίησε αυτοψία στην περιοχή μαζί με τον δήμαρχο Φαρσάλων κ. Μάκη Εσκίογλου και στελέχη της δημοτικής αρχής, προκειμένου να αποκτήσουν πλήρη εικόνα της κατάστασης

Η επίσκεψη ξεκίνησε από το Δημαρχείο Φαρσάλων, όπου πραγματοποιήθηκε συνάντηση με τον κ. Εσκίογλου, ενώ ακολούθησε αυτοψία σε πληγείσες καλλιέργειες του δήμου. Κατά τους επιτόπιους ελέγχους διαπιστώθηκαν ζημιές σε αγροτικές εκτάσεις που επλήγησαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα, με τους παραγωγούς να αναμένουν πλέον την ολοκλήρωση των διαδικασιών εκτίμησης.

Από την πλευρά του Δήμου Φαρσάλων επισημάνθηκε ότι έχουν ήδη γίνει όλες οι απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή αναγγελιών ζημιάς, τόσο για τις καλλιέργειες όσο και για τις καταστροφές που υπέστη αγροτικός εξοπλισμός, όπως τα λάστιχα ποτίσματος και άλλες υποδομές που επηρεάζουν άμεσα την παραγωγική διαδικασία.

«Οι άνθρωποι του πρωτογενούς τομέα δεν μπορούν να περιμένουν μήνες για να μάθουν το μέγεθος της αποζημίωσης που δικαιούνται. Ζητούμε άμεσες, γρήγορες και δίκαιες εκτιμήσεις, ώστε οι παραγωγοί μας να έχουν την απαραίτητη στήριξη μετά το νέο αυτό πλήγμα που δέχθηκαν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος Φαρσάλων Μάκης Εσκίογλου.

Παράλληλα, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη οι αγρότες των οποίων οι καλλιέργειες βρίσκονται σε στάδιο συγκομιδής, όπως τα σιτηρά και τα ψυχανθή, να προχωρήσουν άμεσα στην υποβολή δηλώσεων ζημίας. Όπως διευκρινίστηκε, στις περιπτώσεις αυτές δεν θα καθυστερήσει η συγκομιδή μέχρι να πραγματοποιηθεί επιτόπιος έλεγχος, αλλά οι παραγωγοί θα πρέπει να αφήσουν τους προβλεπόμενους «μάρτυρες» στις καλλιέργειές τους, σύμφωνα με τον κανονισμό του ΕΛΓΑ, προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία εκτίμησης.