Στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας οι μικροί κατασκηνωτές του Δήμου Λαρισαίων

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική εμπειρία είχαν την ευκαιρία να ζήσουν οι μικροί κατασκηνωτές του 4ου Δημοτικού Σχολείου, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα της Κατασκήνωση στην Πόλη 2026 του Δήμου Λαρισαίων, κατά την επίσκεψή τους στο Μουσείο Στρατιωτικής Κτηνιατρικής Υπηρεσίας.

Οι μικροί κατασκηνωτές παρακολούθησαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την εκπαιδευτική ξενάγηση στις αίθουσες των επιστημονικών εκθεμάτων, στη Σχολή Πεταλουργών – Πεταλωτών και στον ιστορικό στάβλο του Μουσείου. Με την καθοδήγηση και εμψύχωση του διευθυντή του Μουσείου, Υπολοχαγού Πεζικού κ. Αστέριου Μπάκαβου γνώρισαν το μοναδικό στην Ελλάδα στρατιωτικό πεταλουργείο, έμαθαν πώς κατασκευάζονταν τα χειροποίητα πέταλα για τα άλογα και τα μουλάρια του Ελληνικού Στρατού και, μέσα από τα διοράματα και τα εκθέματα, ανακάλυψαν σημαντικές πτυχές της ιστορίας και της προσφοράς της στρατιωτικής κτηνιατρικής καθώς και την ιστορική σύνδεση του αλόγου με την πόλη της Λάρισας και την περιοχή της Θεσσαλίας.

Η επίσκεψη αποτέλεσε μια ακόμη δράση του προγράμματος Κατασκήνωση στη Πόλη που συνδυάζει τη γνώση με τη βιωματική μάθηση, δίνοντας στα παιδιά την ευκαιρία να γνωρίσουν σημαντικούς χώρους πολιτισμού και ιστορίας της πόλης. Μετά την ολοκλήρωση της ξενάγησης, τα παιδιά γευμάτισαν σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο του Μουσείου.

Την επίσκεψη παρακολούθησαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Χρήστος Αγορίτσας και η Διευθύντρια Παιδείας κ. Σταυρούλα Μπαξεβάνου., οι οποίοι συνεχάρησαν τους υπεύθυνους του Μουσείου για την εξαιρετική εκπαιδευτική προσέγγιση και υπογράμμισαν τη σημασία τέτοιων δράσεων, που ενισχύουν τη σύνδεση των παιδιών με την ιστορία, την επιστήμη και τον πολιτισμό.

Οι επισκέψεις στο Μουσείο θα συνεχιστούν καθ΄ όλη τη διάρκεια του προγράμματος Κατασκήνωση στην Πόλη.