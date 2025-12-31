Στο μπλόκο της Νίκαιας θα υποδεχθούν το νέο έτος οι αγρότες

Για 32η συνεχόμενη ημέρα, οι αγρότες παραμένουν στο μπλόκο της Νίκαιας, έχοντας παρατάξει περισσότερα από 1.500 τρακτέρ στην εθνική οδό Αθήνας–Θεσσαλονίκης και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Οι αγρότες προετοιμάζονται από χθες για να υποδεχθούν το νέο έτος στο μπλόκο, μαζί με τις οικογένειές τους. Από το απόγευμα, μετά τις 5, θα προσφέρονται φαγητά και θα υπάρχει μουσική, ενώ έχει απευθυνθεί ανοιχτό κάλεσμα σε όποιον επιθυμεί να βρεθεί κοντά τους και να γιορτάσει την αλλαγή του χρόνου. Όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά, είχαν δηλώσει εξαρχής πως, αν χρειαστεί, θα περάσουν τόσο τα Χριστούγεννα όσο και την Πρωτοχρονιά στα μπλόκα, κάτι που τελικά γίνεται πράξη.

Τονίζουν επίσης ότι, αν δεν αλλάξουν οι όροι που θέτει η κυβέρνηση ώστε να υπάρξει, όπως λένε, ένας ειλικρινής διάλογος, θα παραμείνουν στα μπλόκα. Οι τελικές αποφάσεις για τη συνέχεια των κινητοποιήσεων θα ληφθούν στην πανελλαδική σύσκεψη που έχει προγραμματιστεί για τις 4 Ιανουαρίου, μετά την Πρωτοχρονιά.

Την Κυριακή στις 12:00, θα πραγματοποιηθεί συνέλευση του Συντονιστικού στα Μάλγαρα, αλλά και αντίστοιχες συνελεύσεις στα μεγάλα μπλόκα της χώρας. Στόχος είναι κάθε μπλόκο να καταθέσει τη δική του εισήγηση ενόψει της πανελλαδικής σύσκεψης..

Η διάθεση που κυριαρχεί είναι αυτή της συνέχισης και της κλιμάκωσης των κινητοποιήσεων, εάν η κυβέρνηση δεν δώσει σαφείς απαντήσεις, με συγκεκριμένα ποσά και χρονοδιαγράμματα, στα βασικά αιτήματα των αγροτών που αφορούν το κόστος παραγωγής, την αναπλήρωση του χαμένου εισοδήματος και το ζήτημα της ευλογιάς και του εμβολιασμού των αιγοπροβάτων για τους κτηνοτρόφους.

Προς το παρόν, οι αγρότες ξεκαθαρίζουν ότι δεν προτίθενται να προχωρήσουν σε επιπλέον κλείσιμο δρόμων ή παρακαμπτηρίων, προκειμένου να διευκολυνθούν οι μετακινήσεις των πολιτών κατά την εορταστική περίοδο.

