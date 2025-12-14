Στο μπλόκο της Νίκαιας σήμερα η Ζωή Κωνσταντοπούλου

Η Πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας επισκέπτεται σήμερα, Κυριακή 14/12/25 στις 2μμ, τους αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας, για να δηλώσει έμπρακτα, με την παρουσία της, την στήριξη και την αλληλεγγύη της στον αγώνα του αγροτικού κόσμου.

Η Πλεύση Ελευθερίας, με υπεύθυνο Αγροτικών Θεμάτων τον Σωκράτη Αλειφτήρα, παρεμβαίνει σταθερά και δυναμικά για την υπεράσπιση των αγροτών και την ουσιαστική στήριξη των διεκδικήσεών τους. Υπερασπίζεται έμπρακτα τα μπλόκα, τα μέσα του αγώνα τους, με τη Ζωή Κωνσταντοπούλου να έχει σταθεί επανειλημμένα στο πλευρό των αγροτών και να τους υπερασπίζεται σε δικαστικό επίπεδο, όταν διώκονται για τη συμμετοχή τους στις κινητοποιήσεις.

Η Πλεύση Ελευθερίας έχει καταθέσει στη Βουλή συγκεκριμένες και τεκμηριωμένες προτάσεις για τον αγροτικό τομέα, έχει υποδεχθεί αγρότες στο Κοινοβούλιο και κρατά έναν ανοικτό, ουσιαστικό και ειλικρινή διάλογο με τον παραγωγικό κόσμο της χώρας.

Διαθέτει το πιο εμπεριστατωμένο πρόγραμμα για τον Αγροτικό τομέα, βασισμένο στις διεκδικήσεις και την εμπειρία των ίδιων των αγροτών, που μοχθούν και αγωνιούν, την ώρα που κάποιοι κηφήνες λυμαίνονται τις επιδοτήσεις.