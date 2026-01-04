Στο μπλόκο της Νίκαιας τη Δευτέρα ο Σωκράτης Φάμελλος

Το αγροτικό μπλόκο της Νίκαιας θα επισκεφτεί τη Δευτέρα 5 Ιανουαρίου, στη 1.30 το μεσημέρι ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

Νωρίτερα θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Συνομοσπονδίας Παραγωγών Επαγγελματιών Πωλητών Βιομηχανικών Ειδών Λαϊκών Αγορών Ελλάδας, Άγγελο Δερετζή και μέλη του Δ.Σ. της Ομοσπονδίας Σωματείων Επαγγελματιών Παραγωγών Πωλητών Λαϊκών Αγορών Μακεδονίας – Θεσσαλίας – Θράκης και θα περιοδεύσει στη Λαϊκή Αγορά της Άνω Ηλιούπολης (Μπουμπουλίνας με Μακρυγιάννη, Θεσσαλονίκη).