Στο νοσοκομείο, λόγω μέθης, ανήλικη – Συνελήφθη διαχειριστής καταστήματος

Για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων συνελήφθη ανήμερα της Πρωτοχρονιάς ο διαχειριστής ενός καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος, στη Λάρισα.

Μια ανήλικη κατανάλωσε αλκοόλ και λόγω μέθης μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για την παροχή πρώτων βοηθειών.

Αναλυτικά;

“Συνελήφθη, χθες (01-01-2026) το απόγευμα στη Λάρισα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας, ένας ημεδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για παραβίαση των μέτρων προστασίας ανηλίκων.

Ειδικότερα, όπως καταγγέλθηκε, χθες (01-01-2026) τις πρώτες πρωινές ώρες σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στη Λάρισα, με διαχειριστή αυτού τον συλληφθέντα, ανήλικη ημεδαπή κατανάλωσε ποσότητα αλκοολούχου ποτού

Η ανήλικη μεταφέρθηκε, λόγω μέθης, στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.”