Στο Οινοποιείο του Συνεταιρισμού Τυρνάβου αντιπροσωπεία της ΔΕΕΠ ΝΔ Λάρισας

Την περασμένη Κυριακή, αντιπροσωπεία της Δ.Ε.Ε.Π. Νέας Δημοκρατίας Λάρισας αποτελούμενη από τον Πρόεδρο Ηλία Σουφλιά, τον Υπεύθυνο Εκλογικής Ετοιμότητας & Μεταναστευτικής Πολιτικής Βασίλη Βόσιο, τον Υπεύθυνο Μηχανοργάνωσης & Συντονισμού Μανώλη Μινήσιο και το Μέλος της Γραμματείας Ε.Κ.Ο. της Νέας Δημοκρατίας Γιώργο Γουμενόπουλο επισκέφθηκε το ιστορικό Οινοποιείο του Συνεταιρισμού Τυρνάβου.

Στο σχετικό δελτίο τύπου αναφέρονται τα εξής:

“Μας υποδέχθηκαν με θέρμη ο Πρόεδρος Χρήστος Τσιτσιρίγκος, ο Αντιπρόεδρος Απόστολος Ευαγγελόπουλος, η Διευθύντρια του οινοποιείου Αναστασία Παναγιώτου, οι οποίοι μας ξενάγησαν σε έναν χώρο με 65 χρόνια ιστορία, όπου η παράδοση συναντά την καινοτομία με τον πιο γευστικό τρόπο.

Το Οινοποιείο Τυρνάβου αποτελεί υπόδειγμα συνεργατισμού και παράδειγμα προς μίμηση ενός συνεταιρισμού. Μια συλλογική προσπάθεια που δίνει πραγματική υπεραξία στα σταφύλια των τοπικών παραγωγών, στηρίζει την αγροτική οικονομία και αναδεικνύει τον πλούτο της θεσσαλικής γης.

Από τον τρύγο έως την τελική εμφιάλωση, ανακαλύψαμε από κοντά τα μυστικά παραγωγής κρασιών που κουβαλούν μέσα τους τη ψυχή της περιοχής. Και φυσικά, δεν θα μπορούσε να λείπει το Τσίπουρο Τυρνάβου – το περίφημο προϊόν που έχει γράψει τη δική του ιστορία και αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της ταυτότητας της περιοχής.

Κάθε ποτήρι μια ιστορία, κάθε γουλιά μια υπόσχεση ποιότητας.

Συγχαρητήρια στη διοίκηση, τους παραγωγούς, τους εργαζόμενους που συνθέτουν στην ομάδα του Αγροτικού Οινοποιητικού Συνεταιρισμού Τυρνάβου και ευχαριστούμε για τη θερμή υποδοχή και την υπέροχη ξενάγηση.

Τα 65 χρόνια παράδοσης και οικονομικής δραστηριότητας του Οινοποιείου Τυρνάβου συνεχίζουν να εμπνέουν.”