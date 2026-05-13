Στο Πάρκο Χατζηχαλάρ το 5ο Παιδικό Φεστιβάλ Παραδοσιακών Χορών

Το 5ο Παιδικό Φεστιβάλ παραδοσιακών χορών με τίτλο «Χορεύουμε;», διοργανώνουν το «Δρώμενον – Εστία Λαογραφίας και Τέχνης» σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας- Περιφερειακή Ενότητα Λάρισας και τον Δήμο Λαρισαίων – Αντιδημαρχία Πολιτισμού, το Σάββατο 16 και την Κυριακή 17 Μαΐου 2026 και ώρα 20:00 στο Πάρκο των Χρωμάτων-Πάρκο Χατζηχαλάρ.

Πρόκειται για μια εκδήλωση εμπνευσμένη από το μεράκι και την αγάπη των παιδιών για την λαϊκή παράδοση του τόπου μας.

Στη γιορτή αυτή θα συμμετέχουν 500 παιδιά από διάφορους πολιτιστικούς φορείς.

Η είσοδος είναι ελεύθερη.

Συμμετέχουν οι πολιτιστικοί φορείς:

Σάββατο 16 Μαΐου 2026

1. ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΜΠΕΛΙΑΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΝΕΩΝ ΝΕΟΚΑΣΤΡΟΥ ΗΜΑΘΙΑΣ

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

4. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΟΥΤΡΙΩΤΩΝ ΛΑΡΙΣΑΣ & ΠΕΡΙΧΩΡΩΝ «Η ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΑ»

5. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ & ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΜΙΞΙΩΤΩΝ «Η ΩΡΑΙΑ ΒΑΣΙΛΙΤΣΑ»

6. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΕΚΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΗΣ»

7. ΕΞΩΡΑΙΣΤΙΚΟΣ ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΑΜΑΣΙΟΥ

8. ΔΡΩΜΕΝΟΝ ΕΣΤΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ& ΤΕΧΝΗΣ

Κυριακή 17 Μαΐου 2026

1. ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΣΚΑΜΝΙΩΤΩΝ «Η ΣΚΑΜΝΙΑ»

2. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΕΛΙΑΣ

3. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΛΑΤΑΝΟΥΛΙΩΝ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

4. ΧΟΡΕΥΤΙΚΟΣ ΛΑΟΓΡΑΦΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΠΑΛΑΜΑ «ΟΙ ΚΑΡΑΓΚΟΥΝΗΔΕΣ»

5. ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΠΥΡΓΕΤΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ

6. ΜΟΡΦΩΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

7. ΔΡΩΜΕΝΟΝ ΕΣΤΙΑ ΛΑΟΓΡΑΦΙΑΣ& ΤΕΧΝΗΣ

ΑΡΜΟΔΙΟΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Καραβασίλης Σωτήριος, τηλ: 6937375748,

karavasilis.sot@gmail.com, dromenonestia@gmail.com