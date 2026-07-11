Στο πόδι οι φορτηγατζήδες με σειρά αιτημάτων – πέρασαν κορνάροντας απο δρόμους της Λάρισας

Νωρίς το πρωί μέλη της Ένωσης με τα φορτηγά τους έκαναν αισθητή την παρουσία τους περνώντας κορνάροντας από κεντρικούς δρόμους της Λάρισας. Σημείο συγκέντρωσης σε τοπικό επίπεδο είχε οριστεί το εργοστάσιο Ζαχάρεως.

Οι κινητοποιήσεις αφορούν σειρά ζητημάτων που απασχολούν τον κλάδο των μεταφορών, μεταξύ των οποίων τα ωράρια, τα πρόστιμα, οι υποδομές, το κυκλοφοριακό, το φορολογικό και ασφαλιστικό πλαίσιο, οι εργοδοτικές εισφορές, το ζήτημα του ξεπλύματος χρήματος, καθώς και η εφαρμογή ίσων κανόνων για όλους τους επαγγελματίες μεταφορείς.