Στο Πόρτο Χέλι η Χορωδία “Ευεστώ” Λάρισας

Με τριήμερη αποστολή στην Αργολίδα ολοκλήρωσε τις δράσεις της η Χορωδία «Ευεστώ» της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας Δήμου Λαρισαίων για την φετινή καλλιτεχνική σεζόν. Το 50μελες χορωδιακό σύνολο ταξίδεψε το περασμένο τριήμερο 10-12 Ιουλίου 2026 και συμμετείχε στο 1ο Χορωδιακό Φεστιβάλ Πορτοχελίου μετά από πρόσκληση της Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ και του Δήμου Ερμιόνης. Το πρώτο αυτό εξαιρετικό χορωδιακό φεστιβάλ πραγματοποιήθηκε στο γραφικό λιμανάκι του Πορτοχελίου σε συνδιοργάνωση της ΠΕ.ΔΙ.ΧΟ (Πανελλήνια Ένωση Διευθυντών Χορωδιών), της Κοινότητας Πορτοχελίου, του τοπικού Πνευματικού & Καλλιτεχνικού Συλλόγου «ο Φάρος» με την αιγίδα του Δήμου Ερμιονίδας. Έλαβαν μέρος: η Μικτή Χορωδία Σπετσών «Οκτάβα», η Μικτή Χορωδία Ιτέας «ΘΑΜΥΡΙΣ», η Χορωδία «Διαπασών» Αθηνών, η χορωδία Ι.Ν. Ταξιαρχών Σχηματαρίου Αττικής, η χορωδία «Ευεστώ» Λάρισας και η Μικτή Χορωδία Πορτοχελίου «ο Φάρος». Όλοι μαζί ενώνοντας τις μελωδικές φωνές τους σε μια δροσερή γιορτή του πολιτισμού ταξίδεψαν μουσικά τους κατοίκους και τους τουρίστες της περιοχής.

Η Χορωδία «Ευεστώ» ξεσήκωσε το κοινό με την ερμηνεία της κερδίζοντας παρατεταμένα χειροκροτήματα. Παρουσίασε σε τετράφωνη επεξεργασία συνοδεία πιάνου ένα ευχάριστο πρόγραμμα με ξενόγλωσσα και γνωστά ελληνικά έντεχνα και παραδοσιακά τραγούδια. Στο πιάνο συνόδευσε η μουσικοπαιδαγωγός – καθηγήτρια του Μουσικού Σχολείου Καρδίτσας κ. Έφη Φαρμάκη. Τη διδασκαλία και διεύθυνση της χορωδίας είχε ο μαέστρος Κωνσταντίνος Μάτης.

Στον σύντομο χαιρετισμό του ο πρόεδρος της Π.Ε.ΔΙ.ΧΟ μαέστρος Δρ. Στάθης Αρβανίτης συνεχάρη τους χορωδούς και το μαέστρο για την αξιόλογη ερμηνεία τους και εξήρε την καλλιέργεια της πολυφωνικής μουσικής και παιδείας μέσω της συνεργασίας των χορωδιών και της σύσφιξης δεσμών μεταξύ των τοπικών κοινωνιών.

Εκ μέρους της Αντιδημάρχου Κοινωνικής Πολιτικής & Πολιτικών Ισότητας Δήμου Λαρισαίων κ. Ευριδίκης Γούλα, ο μαέστρος Κων/νος Μάτης παρέλαβε το τιμητικό δίπλωμα συμμετοχής, ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την άψογη οργάνωση και φιλοξενία και ευχήθηκε το φεστιβάλ να καταστεί με τα χρόνια θεσμός στα καλλιτεχνικά δρώμενα της περιοχής.