Στο Ρίμπνικ της Πολωνίας ο Θανάσης Μαμάκος

Την αδελφοποιημένη με τη Λάρισα πόλη της Πολωνίας (Ρίμπνικ), επισκέφθηκε ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος.

Συναντήθηκε με τον δήμαρχο της περιοχής Πιότρ Κουτσέρα και συζήτησαν για το μέλλον της συνεργασίας των δύο πόλεων που συνδέονται με δεσμούς αδελφοποίησης από το 2003.

Στην ανάρτησή του, σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης, ο δήμαρχος ανέφερε τα εξής:

“Είχα τη χαρά να επισκεφθώ το Ρίμπνικ της Πολωνίας, ανταποκρινόμενος στην πρόσκληση του Δημάρχου, για τις εκδηλώσεις «Days of Rybnik», τη μεγάλη γιορτή της πόλης, στην οποία συμμετείχαν αντιπροσωπείες από αδελφοποιημένες και συνεργαζόμενες πόλεις της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψής μου συναντήθηκα με τον Δήμαρχο Πιότρ Κουτσέρα και είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε για το μέλλον της συνεργασίας μεταξύ της Λάρισας και του Ρίμπνικ, δύο πόλεων που συνδέονται με δεσμούς αδελφοποίησης από το 2003.

Ανταλλάξαμε εμπειρίες και καλές πρακτικές γύρω από τις σύγχρονες προκλήσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ εξετάσαμε νέες δυνατότητες συνεργασίας στους τομείς του πολιτισμού, της εκπαίδευσης, της νεολαίας, της βιώσιμης ανάπτυξης και της εξωστρέφειας.

Ιδιαίτερο συμβολισμό είχε η συμμετοχή μας στην επίσημη τελετή που ήταν αφιερωμένη στις μακροχρόνιες διεθνείς συνεργασίες του Ρίμπνικ. Μια υπενθύμιση ότι οι αδελφοποιήσεις αποτελούν ζωντανούς δεσμούς φιλίας, αλληλεγγύης και κοινής ευρωπαϊκής προοπτικής.

Η Λάρισα πιστεύει στη δύναμη των συνεργασιών και στη σημασία της ανταλλαγής γνώσεων και εμπειριών μεταξύ των πόλεων. Με αυτό το πνεύμα συνεχίζουμε να χτίζουμε ισχυρές σχέσεις που δημιουργούν νέες ευκαιρίες για τους πολίτες μας.

Σε μια περίοδο κατά την οποία η Ευρώπη αναζητά περισσότερη συνοχή και συνεργασία, οι σχέσεις μεταξύ των πόλεών μας αποτελούν ένα μικρό αλλά ουσιαστικό παράδειγμα του πώς χτίζονται γέφυρες εμπιστοσύνης και κοινού μέλλοντος.”