Στο σκαμνί τέσσερις παράγοντες και παίκτες του Απόλλωνα Λάρισας για στημένα παιχνίδια την περίοδο 2017 – 2021

Κατηγορούμενοι για δωροδοκία – δωροληψία με σκοπό την αλλοίωση του αποτελέσματος ποδοσφαιρικού αγώνα (κατ’ εξακολούθηση), αλλά και για ηθική αυτουργία παραπέμπονται στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Λάρισας τέσσερις παράγοντες και παίκτες λαρισαϊκής ομάδας, που φέρονται ως εμπλεκόμενοι σε …12 ποδοσφαιρικές αναμετρήσεις.

Η επίμαχη δικογραφία αφορά στην ΠΑΕ Απόλλων Λάρισας και σε αγώνες της Football League, αλλά και του Κυπέλλου Ελλάδας Super League 2 κατά τα έτη 2017, 2018, 2019, 2020 και 2021 και θα οδηγηθεί στις δικαστικές αίθουσες στις 25 Μαΐου 2026.

Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο περιγράφεται αναλυτικά το πως οι κατηγορούμενοι συναποφάσισαν να χειραγωγήσουν τους αγώνες, με τους παίκτες να εμφανίζουν μειωμένη αγωνιστική απόδοση, έτσι ώστε να αλλοιωθεί το απότελεσμα.

Η δεύτερη δίκη θα διεξαχθεί στις 5 Μαΐου στο Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων, όπου ως κατηγορούμενοι για δωροδοκία – δωροληψία για αλλοίωση αποτελέσματος αγώνα παραπέμπονται δύο ποδοσφαιριστές.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Mε πληροφορίες από Β. Κακάρα, Ελευθερία)