Στο Στρατιωτικό Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας ο Αντιπεριφερειάρχης Βασίλης Σίμος

Επίσκεψη στο Στρατιωτικό Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας Λάρισας, που στεγάζεται στην έδρα της VI Τάξης Υποστήριξης (VI ΤΑΞΥΠ) της 1ης Στρατιάς πραγματοποιήθηκε την Δευτέρα 18 Μαΐου. Την επίσκεψη πραγματοποίησαν μαθητές της Β΄ και Γ΄ τάξεις του 7ου Δημοτικού Σχολείου Λάρισας μαζί με τους διδάσκοντες, ενώ παρευρέθηκε και ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παιδείας και Ισότητας Περιφέρειας Θεσσαλίας κ. Σίμος Βασίλειος, συνοδευόμενος από τον κ. Ζουρίδακη Αλέξανδρο, μέλος της Ομάδας Πολιτισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Ο κ. Σίμος τόνισε τη σημασία της πρωτοβουλίας και υπογράμμισε ότι το Μουσείο αποτελεί ιδανικό εκπαιδευτικό προορισμό τόσο για μαθητές όσο και για ενήλικες επισκέπτες, καλώντας τα σχολεία της περιοχής να οργανώσουν παρόμοιες επισκέψεις.



Το Μουσείο

Το Στρατιωτικό Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας λειτουργεί από τον Μάρτιο του 2005 και αποτελεί ένα μοναδικό θεσμό στην Ελλάδα και ένα από τα έξι αντίστοιχα μουσεία στην Ευρώπη. Η μόνιμη έκθεση του μουσείου περιλαμβάνει κτηνιατρικό υλικό και εξοπλισμό από την ίδρυση της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Ελληνικού Στρατού το 1904 έως σήμερα, με πάνω από 6.000 εκθέματα.

Ο εκθεσιακός χώρος διαρθρώνεται σε τρεις διακριτές ενότητες:

1. Τη Σχολή Πεταλουργών και Πετάλων

2. Τον Στάβλο

3. Την Αίθουσα Επιστημονικών Εκθεμάτων και Εξοπλισμού



Η Εκπαιδευτική Επίσκεψη

Τους μαθητές υποδέχθηκε η Σχης (ΥΝ) Καρυάμπα Αικατερίνη, ενώ την ξενάγηση ανέλαβε ο Διευθυντής του Μουσείου, ΥΠΛΓΟΣ (ΠΖ) κ. Μπάκαβος Αστέριος. Κατά τη διάρκεια της ξενάγησης, οι μαθητές ενημερώθηκαν για την ιστορία του αλόγου σε συνάρτηση με την πόλη της Λάρισας και τον Ελληνικό Στρατό, καθώς και για τη διαχρονική σχέση της πόλης με το άλογο.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε η επίδειξη εκπαίδευσης στρατιωτικών σκύλων που πραγματοποίησε ο ΥΠΛΓΟΣ (ΥΓ) κ. Σιώλος Δημήτριος, η οποία συνάντησε τον θαυμασμό των παιδιών.



Πολιτιστική Σημασία

Το Μουσείο αποτελεί σημαντικό πολιτιστικό πόλο για την περιοχή, καθώς μας οδηγεί σε ένα μονοπάτι γνώσης για την εξέλιξη του Ελληνικού Στρατού μέσα από τον διαχρονικό ρόλο των αλόγων και την ιδιαίτερη σχέση τους με τη Λάρισα. Αξιοσημείωτο είναι ότι εντός της πόλης έχει δημιουργηθεί ειδική πολιτιστική διαδρομή 16 μνημείων και τοποσήμων, η οποία ακολουθεί το ανάγλυφο αλόγου που υπάρχει στους πεζόδρομους, αποτυπώνοντας την ιστορική σύνδεση της πόλης με το σύμβολο αυτό.



Το Στρατιωτικό Μουσείο Κτηνιατρικής Υπηρεσίας, λόγω της άμεσης σχέσης του με την ιστορία του αλόγου και της μοναδικής του συλλογής, θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό σταθμό αυτής της πολιτιστικής διαδρομής, εμπλουτίζοντας την κατανόηση των επισκεπτών για τον διαχρονικό ρόλο του αλόγου στη Λάρισα και στον Ελληνικό Στρατό.