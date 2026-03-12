Στο συλλαλητήριο στην Agrotica ο Στέλιος Τσικριτσής

Στη Θεσσαλονίκη βρέθηκε σήμερα ο Δήμαρχος Τυρνάβου Στέλιος Τσικριτσής, παίρνοντας μέρος στην αγροτική κινητοποίηση που πραγματοποιήθηκε από την Πανελλαδική Επιτροπή των Μπλόκων με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης Agrotica.

Στο πλαίσιο αυτό ο Στέλιος Τσικριτσής εξέφρασε τη στήριξη της Δημοτικής Αρχής στα δίκαια αιτήματα του αγροτικού κόσμου.

Μαζί του βρέθηκαν επίσης ο Αντιδήμαρχος Πρωτογενούς Τομέα Νίκος Νταλαγιάννης,ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αμπελώνα Τάκης Θεοχαρίδης και ο τοπικός σύμβουλος Αργυροπουλίου Κώστας Χατζής.

Στην κινητοποίηση συμμετείχαν αγρότες και κτηνοτρόφοι από πολλές περιοχές της χώρας, μεταξύ αυτών και παραγωγοί από την περιοχή του Δήμου Τυρνάβου, ανταποκρινόμενοι στο κάλεσμα των Αγροτικών Συλλόγων του Δήμου και της Ενωτικής Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Νομού Λάρισας.